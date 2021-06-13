Пішов з життя видатний український письменник та перекладач

Увечері 12 червня на 76-му році життя помер український літератор, культуролог і перекладач Лесь Герасимчук.

Про смерть Леся Герасимчука повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський з посиланням на слова дружини померлого, передає Українська літературна газета.

Герасимчук перекладав з англійської, зокрема, твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Волта Вітмена.

Письменник народився у Києві в 1944 році в родині балерини і журналіста. Близько 17 років очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів.

Працював в бюро науково-технічного перекладу. Знав чотири мови: англійську, українську, польську та російську.

Заснував і видавав ряд галузевих журналів. Був першим головним редактором тижневиків "Влада і політика" і "Президентський вісник".

Переклав з грецької Біблію, а також видав переклади Святого Письма для різних категорій населення.

Здійснив переклад роману Даніеля Дефо "Життя та незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо", розповіді Джека Лондона, вірші Волта Вітмена.

Нагадаємо, 30 травня пішов з життя український публіцист, літературознавець та громадський діяч Михайло Слабошпицький.