Скачать
Неділя, 13.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Стокгольм нам допоможе? Чи залишиться Україна без транзиту газу з РФ і як це відіб'ється на тарифах
Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Дитина послизнулась і впала в річку: на Буковині загинув 12-річний хлопчик (фото)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)
Як поводитися на воді, щоб не потонути: головні правила (інфографіка)

Пішов з життя видатний український письменник та перекладач

Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Оновлено 15:41 Сьогодні Телеграф

Увечері 12 червня на 76-му році життя помер український літератор, культуролог і перекладач Лесь Герасимчук.

Про смерть Леся Герасимчука повідомив голова Національної спілки письменників Михайло Сидоржевський з посиланням на слова дружини померлого, передає Українська літературна газета.

Герасимчук перекладав з англійської, зокрема, твори Джека Лондона, Даніеля Дефо, Волта Вітмена.

Письменник народився у Києві в 1944 році в родині балерини і журналіста. Близько 17 років очолював відділ інформації в Інституті комплексного використання водних ресурсів.

Працював в бюро науково-технічного перекладу. Знав чотири мови: англійську, українську, польську та російську.

Заснував і видавав ряд галузевих журналів. Був першим головним редактором тижневиків "Влада і політика" і "Президентський вісник".

Переклав з грецької Біблію, а також видав переклади Святого Письма для різних категорій населення.

Здійснив переклад роману Даніеля Дефо "Життя та незвичайні та дивовижні пригоди Робінзона Крузо", розповіді Джека Лондона, вірші Волта Вітмена.

Нагадаємо, 30 травня пішов з життя український публіцист, літературознавець та громадський діяч Михайло Слабошпицький.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 47

Все по темі:

Лесь Герасимчук.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Пиво різко подорожчає: на скільки і чому
02 Число хворих на коронавірус в Україні за добу впало нижче тисячі: статистика на 13 червня
03 Маріуполь відзначає річницю визволення від російських бойовиків: яскраві фото та відео
04 Ніяких заперечень: Шкарлет здивував заявою щодо дисертації Ківи
05 Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Після оголошення про розлучення з дружиною Вакарчук засвітився в ресторані в компанії молодих дівчат (фото)
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Стало відомо ім'я військового, який загинув від обстрілу біля Водяного
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Пішов з життя видатний український письменник та перекладач
Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 13 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся