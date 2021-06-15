Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 15 червня, відзначається день пам'яті святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Також цей день носить назву "В'юн Зелений".
Никифор народився в родині імператорського секретаря в Константинополі. Він був ревним захисником ікон. Коли в 815 році сів на престол імператор-іконоборець Лев Вірменин, Никифор був засланий до монастиря святого Феодора на березі Босфору, де помер в 828 році.
Відомо, що в цей день з берізки дівчата плели вінки на щастя. За традицією, будинки також прикрашали гілочками беріз. Народне свято Вьюнець припускав проведення великої кількості обрядів, які забулися з часом. Наші пращури 15 червня збиралися галасливими компаніями, співали пісні, пригощали дорослих вином, а дітей - цукерками.
Народні прикмети 15 червня
Що не можна робити 15 червня
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