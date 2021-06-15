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Вівторок, 15.06.2021
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Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 15 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У вівторок, 15 червня, відзначається день пам'яті святителя Никифора, сповідника, патріарха Константинопольського. Також цей день носить назву "В'юн Зелений".

Никифор народився в родині імператорського секретаря в Константинополі. Він був ревним захисником ікон. Коли в 815 році сів на престол імператор-іконоборець Лев Вірменин, Никифор був засланий до монастиря святого Феодора на березі Босфору, де помер в 828 році.

Відомо, що в цей день з берізки дівчата плели вінки на щастя. За традицією, будинки також прикрашали гілочками беріз. Народне свято Вьюнець припускав проведення великої кількості обрядів, які забулися з часом. Наші пращури 15 червня збиралися галасливими компаніями, співали пісні, пригощали дорослих вином, а дітей - цукерками.

Народні прикмети 15 червня

  • Якщо вночі і вранці тиха погода, значить ще кілька днів буде тепло і ясно.
  • Якщо протягом дня вітер посилюється, значить буде дощ.
  • На заході сонце ховається за хмари - до негоди.
  • Якщо до обіду було сонце - то перша половина липня буде суха. Якщо в післяобідній час почався дощ, то і в липні з середини місяця підуть дощі.
  • Народжені 15 червня володіють веселою вдачею.

Що не можна робити 15 червня

  • Дівчатам і жінкам не можна підмітати, пилососити - зі сміттям можна вимести з життя здоров'я і благополуччя.
  • Щоб не зіткнутися з життєвими труднощами, не варто надягати речі з металевою фурнітурою.
  • Раніше заборонялося купатися. Вірили, що 15 червня русалки заберуть під воду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до 20 червня в Україні буде тепло, але з дощами.

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Тетяна Кармазіна
Автор: Тетяна Кармазіна Редактор стрічки новин
Перегляди: 42

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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