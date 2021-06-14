Як стати донором крові в Україні: поради і заборони (інфографіка)

Донором крові стати може кожна людина від 18 до 60 років і вагою від 50 кг, який не має ряду протипоказань.

Про те, які бувають обмеження і поради на здачу крові йдеться в інфографіку "Телеграфа".

Повідомляється, що при донорстві є два типи протипоказань: тимчасові і абсолютні.

Абсолютні містять:

ВІЛ інфекція,

сифіліс,

вірусні гепатити,

туберкульоз,

хвороби крові,

бронхіальна астма,

гіпертонічна хвороба 2 - 3 сд.,

ішемічна хвороба серця,

онкологічні захворювання.

Тимчасові:

вагітність і лактація,

щеплення,

видалення зубів,

нанесення татуювань,

пірсинг,

ГРВІ,

менструація,

аборт.

Як потрібно підготуватися до здачі крові:

за 72 години не приймати ліки містять аспірин і анальгетики,

за 48 годин варто утриматися від алкоголю і сигарет,

за 24 не вживати, гостру, копчену, жирну, смажену, їжу,

вранці потрібно з'їсти легкий сніданок,

слід виспатися,

не приходити якщо відчуваєте нездужання.

Чоловіки можуть здавати кров не частіше, ніж раз в 60 днів (5 разів на рік).

Жінки можуть здати кров тільки 4 рази на рік - не частіше, ніж раз в 90 днів.

Нагадаємо, що 11 лютого жінка стала донором посмертно. У Львівській клінічній лікарні провели операції з трансплантації її серця, нирок і печінки.