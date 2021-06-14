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Понеділок, 14.06.2021
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Як стати донором крові в Україні: поради і заборони (інфографіка)

Як стати донором крові в Україні: поради і заборони (інфографіка)
15:33 Сьогодні Телеграф

Донором крові стати може кожна людина від 18 до 60 років і вагою від 50 кг, який не має ряду протипоказань.

Про те, які бувають обмеження і поради на здачу крові йдеться в інфографіку "Телеграфа".

Повідомляється, що при донорстві є два типи протипоказань: тимчасові і абсолютні.

Абсолютні містять:

  • ВІЛ інфекція,
  • сифіліс,
  • вірусні гепатити,
  • туберкульоз,
  • хвороби крові,
  • бронхіальна астма,
  • гіпертонічна хвороба 2 - 3 сд.,
  • ішемічна хвороба серця,
  • онкологічні захворювання.

Тимчасові:

  • вагітність і лактація,
  • щеплення,
  • видалення зубів,
  • нанесення татуювань,
  • пірсинг,
  • ГРВІ,
  • менструація,
  • аборт.

Як потрібно підготуватися до здачі крові: 

  • за 72 години не приймати ліки містять аспірин і анальгетики,
  • за 48 годин варто утриматися від алкоголю і сигарет,
  • за 24 не вживати, гостру, копчену, жирну, смажену, їжу,
  • вранці потрібно з'їсти легкий сніданок,
  • слід виспатися,
  • не приходити якщо відчуваєте нездужання.

Чоловіки можуть здавати кров не частіше, ніж раз в 60 днів (5 разів на рік).

Жінки можуть здати кров тільки 4 рази на рік - не частіше, ніж раз в 90 днів.

донор

Нагадаємо, що 11 лютого жінка стала донором посмертно. У Львівській клінічній лікарні провели операції з трансплантації її серця, нирок і печінки.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Донор.
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