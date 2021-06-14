Як стати донором крові в Україні: поради і заборони (інфографіка)

Донором крові стати може кожна людина від 18 до 60 років і вагою від 50 кг, який не має ряду протипоказань.
Про те, які бувають обмеження і поради на здачу крові йдеться в інфографіку "Телеграфа".
Повідомляється, що при донорстві є два типи протипоказань: тимчасові і абсолютні.
Абсолютні містять:
Тимчасові:
Як потрібно підготуватися до здачі крові:
Чоловіки можуть здавати кров не частіше, ніж раз в 60 днів (5 разів на рік).
Жінки можуть здати кров тільки 4 рази на рік - не частіше, ніж раз в 90 днів.
Нагадаємо, що 11 лютого жінка стала донором посмертно. У Львівській клінічній лікарні провели операції з трансплантації її серця, нирок і печінки.