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Во Львове женщина спасла четыре жизни, став донором посмертно (фото)

Во Львове женщина спасла четыре жизни, став донором посмертно (фото)
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Во Львовской клинической больнице скорой медицинской помощи 10 февраля провели операции по трансплантации сердца, почек и печени.

Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

Донором четырех органов стала 45-летняя львовянка, у которой разорвалась аневризма головного мозга. Как отмечают медики, в таких случаях спасти человека невозможно. Родные женщины дали согласие на трансплантацию органов для спасения других жизней.

Врачи устроили коридор почета женщине, а также почтили ее перед проведением трансплантации.

Операции по пересадки органов длились почти 16 часов, работали 40 медиков. Все операции происходили одновременно в нескольких операционных.

Здоровое сердце теперь бьется в груди 22-летнего Василия. Почку получила 36-летняя Оксана, мама двух маленьких детей. Еще одну почку - 34-летний Ярослав, отец двух маленьких детей. Печень - 48-летняя Галина, мама троих детей. Вследствие цирроза печени и нескольких желудочно-кишечных кровотечений она уже неоднократно обращалась к врачам. Решение о пересадке Галина приняла за 30 мин в больничной палате.

Кроме того, еще одну пересадку почки от родственного донора выполняли в то время. Она была запланирована ранее.

Следует отметить, что в Украине это первая в этом году посмертная трансплантация органов. 

Напомним, летом 2020 года во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию - пересадили донорское сердце.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Врачи, Трансплантация, Донор, Пересадка органов.
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