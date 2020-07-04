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Хирурги работали почти восемь часов: во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца

Хирурги работали почти восемь часов: во Львове впервые провели операцию по пересадке сердца
11:50 Сегодня Телеграф Фото: city-adm.lviv.ua
Команда хирургов из львовской клинической больницы спасла жизнь пациенту с диагнозом "инфаркт", трансплантировав ему донорское сердце.

Во Львове в Коммунальной городской клинической больнице впервые провели уникальную операцию - пересадили донорское сердце. Об этом сообщает пресс-служба Львовского горсовета.

Как сообщил врач больницы скорой медицинской помощи Львова Олег Самчук, это первая такая операция во Львове и третья в Украине за последние 15 лет.

Две предыдущие были в Ковельской районной больницы Волынской области.

Кардиохирурги прооперировали 57-летнего мужчину, жителя Коростеня, у которого пять лет назад диагностировали инфаркт. Его сердце не могло перекачивать кровь, так как сердечная мышца потеряла упругость. Пациент остро нуждался в пересадке нового сердца.

Здоровое донорское сердце ему трансплантировали врачи совместно с командой Института сердца во главе с Борисом Тодуровым, который специально приехал во Львов.

Операции по трансплантации в Украине в 2020 году уже оплачены

Донором стал 58-летний львовянин, который упал с высоты и получил несовместимые с жизнью травмы. Мужчина в больницу был доставлен в критическом состоянии, львовские врачи констатировали у него смерть мозг. Его состояние являлось прямым показателем к трансплантации.

Родные донора дали согласие на забор органов, чтобы те подарили возможность жить другим людям.

В больнице отметили, что проведение подобных операций в Украине даст шанс украинцам оперироваться дома и не ехать за границу.

Напомним, в апреле в Украине ребенку пересадили костный мозг от неродственного донора.

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Все по теме:

Львов, Трансплантация, Операция.

Автор:

Телеграф
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