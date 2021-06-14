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Дощі не підуть, але буде тепло: синоптики озвучили прогноз погоди на 15 червня

Дощі не підуть, але буде тепло: синоптики озвучили прогноз погоди на 15 червня
21:31 Пн, 14 Червень 2021 Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

15 червня більшість територій країни охоплять дощі. Проте повітря буде теплим.

Про це 14 червня в своєму прогноз повідомила синоптик Наталія Діденко.

За її словами, в більшості регіонів Україні температура буде комфортною від +20 до +25 градусів. На сході країни - в Луганську і Донецьку, буде тепліше, до +25 +27 градусів.

Україна погода

Опади з грозами очікуються майже по всій території України і тільки на заході - в Луцьку та Львові буде сухо.

Температура води в Азовському морі буде на рівні +23 градусів, в Чорному морі - від +20 до +22 градусів.

мапа

У столиці у вівторок погода буде дощовою з грозами. Повітря в середньому нагріє до +23 +26 градусів.

погода

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики здивували прогнозом погоди і розповіли, коли підуть дощі з території України.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Погода, Прогноз погоді.
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