Всього за пару місяців в українців суттєво змінилося ставлення до вакцинації (інфографіка)

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Вівторок, 15.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Оновлено 18:28 Сьогодні Телеграф

В Україні спостерігається зменшення відсотку людей, які не бажають робити щеплення від коронавірусу COVID-19.

Про це свідчать результати соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 21 по 26 травня 2021 року оприлюднені у вівторок, 15 червня.

Так, порівняно з березнем 2021р. з 51,5% до 43% зменшилася частка респондентів, які відповіли, що не мають наміру робити щеплення від коронавірусу, з 12% до 19% зросла частка тих, хто має намір зробити його в найближчому майбутньому (або вже зробили таке щеплення), з 16% до 19% — частка тих, хто мають намір це зробити, але пізніше, 10% (стільки ж, як і в березні) мають намір це зробити лише тоді, коли це буде потрібно за формальними вимогами (наприклад, для поїздки за кордон).

інфографіка

При цьому чим старші респонденти, тим частіше вони висловлюють відсутність бажання робити щеплення (їх частка зростає від 38% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 51% серед тих, кому 60 і більше років).

Серед тих, хто не відмовляється від наміру робити щеплення від COVID-19, 59% готові роботи його лише за умови, що воно буде безкоштовним (це більше, ніж у березні, на 7%), 23% з-поміж них готові платити за нього, а ще 6% готові платити за те, щоб вакцинуватися поза чергою. Чим старші респонденти, тим частіше вони відповідають, що готові вакцинуватися лише безкоштовно (частка таких зростає від 49% серед тих, кому від 18 до 29 років, до 77% серед тих, кому 60 і більше років).

Ті респонденти, які не мають наміру робити щеплення, частіше це мотивують тим, що, на їхню думку, вакцини, які застосовуються в Україні, недостатньо ефективні чи безпечні, але "якоюсь іншою" вакциною вони готові зробити щеплення (таку відповідь дають 31% тих, хто не має наміру робити щеплення).

"Хоча порівняно з березнем частка тих, хто не довіряє вакцині, зменшилася (тоді вона становила 45% тих, хто відмовлявся від щеплення). 30% з-поміж них мотивують свою відмову тим, що на їхню думку, ризики від вакцинації перевищують ризики від самої хвороби, 15% — тим, що вже перехворіли на коронавірус, 12% мають медичні протипоказання, 7,5% вважають, що імовірність того, що вони захворіють на COVID-19, дуже низька", - йдеться у релізі.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова методом інтерв’ю "обличчям до обличчя" за місцем проживання респондентів. Було опитано 2017 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95. Дослідження проводилося за фінансової підтримки Представництва "Фонду Фрідріха Науманна за свободу" в Україні.

Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський хоче, щоб більшість українців вакцінували від ковіду до Дня Незалежності.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Вакцинация, Социология, Ставлення, Опитування, Щеплення, Коронавірус, Covid-19.
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