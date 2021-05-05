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Середа, 05.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Зеленський хоче, щоб більшість українців вакцінували від ковіду до Дня Незалежності: чи це реально

Зеленський хоче, щоб більшість українців вакцінували від ковіду до Дня Незалежності: чи це реально
Оновлено 18:27 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський наголосив на необхідності прискорення темпів вакцинації від коронавірусу. Він наполягає на тому, що більшість українців мають отримати вакцину до Дня Незалежності.

Про це лідер держави сказав 5 травня під час селекторної наради з питань боротьби з коронавірусною інфекцією COVID-19, повідомляє пресс-служба президента. 

Згідно з інформацією прем’єр-міністра Дениса Шмигаля для хворих на коронавірус загалом виділено 77 тисяч ліжок, з яких на даний момент зайнято близько половини, також забезпечено подачу кисню для 68 264 осіб.

За даними Міністерства охорони здоров'я з моменту початку вакцинації, який відбувся 24 лютого 2021 року, на сьогодні 759 432 особи отримали 1 дозу вакцини, а 303 особи було щеплено двічі.

Також міністр охорони здоров'я Максим Степанов повідомив про очікувані терміни постачання вакцини у травні. За його словами, Україна зможе вакцинувати 400-500 тисяч осіб на добу.

Відомо, що в квітні Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів загальноукраїнське опитування громадської думки щодо готовності населення до вакцинації. За результатами цього дослідження кількість людей, які готові до щеплення, значно менше половини у всіх вікових групах. Найбільша кількість осіб, готових вакцинуватися, більше 52%, виявлено серед літніх людей, старше 60 років. Тому обіцянки уряду щепити більшість дорослого населення України до Дня Незалежності виглядають сумнівними.

Як повідомляв "Телеграф", в Україні від коронавірусної хвороби померло загалом більше 45 тисяч осіб.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Вакцинация, Володимир Зеленський, День Незалежності, Щеплення, Коронавірус, Covid-19.
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