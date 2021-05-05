Більше 45 тисяч людей померли в Україні від COVID-19: по яким регіонам він вдарив найсильніше

Незважаючи на спад третьої хвилі коронавірусу Covid-19 в Україні і зниження кількості виявлених нових випадків захворювання, країна офіційно втратила через хворобу вже більше 45 тисяч людей.

Про це свідчать дані Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО України.

Найбільше людей померло від викликаних коронавірусом ускладнень в Києві: 4 697 летальних випадків з початку пандемії.

Далі в лідерах по сумному показнику йдуть Дніпропетровська (3 429), Львівська (3 297), Харківська (2 828), Одеська (2 584) і Київська (2 407) області.

При цьому найменше смертей від коронавірусу зафіксовано в Кіровоградській (680), Луганській (736) та Херсонській (940) областях.

Як повідомлялося, лікар-інфекціоніст Володимир Курпіта зазначив, що коронавірус вельми швидко змінює свою форму і особливості, тому поки неясно, до чого це призведе в майбутньому.