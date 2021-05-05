Каждую неделю две новые мутации: врач высказался о коронавирусе

Коронавирус весьма быстро меняет свою форму и особенности, поэтому пока неясно, как чему это приведет в будущем.

Такое мнение для "Сегодня" озвучил врач-инфекционист Владимир Курпита.

По его словам "корона" останется с людьми навсегда.

Врач отмечает, что вирус не появляется из воздуха, а им можно заболеть после тесного контакта с носителем.

При этом, единственный способ избежания тяжелого течения вируса это вакцинация, считает он.

Инфекционист рассказал, как COVID мутирует и каждую неделю появляются две новые мутации.

"Мы сейчас знаем очень много, но к чему это приведет в будущем – нам пока не известно", — резюмирует врач.

Напомним, что 4 мая ученые сделали новое открытие по коронавирусу, вызывающим редкое заболевание, которое приведет к параличу.