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Понедельник, 03.05.2021
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Почти каждый третий украинец уже ощутил на себе COVID, но большинство все еще против вакцинации (инфографика)

Почти каждый третий украинец уже ощутил на себе COVID, но большинство все еще против вакцинации (инфографика)
Обновлено 17:27 Сегодня Телеграф

Несмотря на то, что значительная часть украинцев переболела коронавирусной болезнью, меньше половины жителей нашей страны готовы пойти на вакцинацию. 

Такие данные следуют из опроса КМИС, проведенного в средине апреля. 

Согласно его результатам, 29% опрошенных заявили, что болели COVID-19. 17% о болезни узнали по результатам тестирования, другие 12% определили ее по симптомам. 

Коронавирус в Украине

О не готовности вакцинироваться заявили 52% респондентов.  Из них 40% считает, что вакцины еще не готовы к масштабному использованию, а 20% убеждены, что от вакцинации последствия будут еще хуже, чем от самого COVID-19. 

Вакцинация от коронавируса в Украине

Опрос проводился 13-15 апреля методом CATI (телефонное интервью с использованием компьютера). В опросе участвовали 2001 человек со всех уголков Украины, кроме временно оккупированных территорий. 

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%. 

Как сообщалось ранее, 3 мая в Украине зафиксировали 2758 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в том числе заболели 116 детей и 23 медработника.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Опрос, Вакцинация, Коронавирус, Covid-19.
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