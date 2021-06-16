"Кримінальні авторитети", які потрапили під санкції РНБО, йдуть до суду проти Зеленського

12 так званих "кримінальних авторитетів", чиї імена потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України, подали в суд на президента Володимира Зеленського.

Про це пише "РБК-Україна".

Повідомляється, що в списку РНБО є і ті, чий зв'язок з криміналітетом неочевидний. Йдеться про учасника добровольчого батальйону "Крим" Мансура Мовсарова і депутата Васильківської міської ради Київської області Мехака Алексаняна. Останній вимагає скасувати введені проти нього обмеження, адже через санкції у нього заблоковані всі рахунки.

Алексанян каже, що 32 роки живе в Україні, має посвідчення адвоката і займався виключно приватним бізнесом в Василькові.

Крім цього депутата, в судах ще мінімум 11 позовів щодо президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Зеленський зізнався, чи збирається розпускати Верховну Раду.