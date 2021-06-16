Спека і зливи з градом: синоптики озвучили прогноз погоди на 17 червня

17 червня погода в Україні буде різноманітною. На сході і в центрі очікуються дощі, водночас в інших областях буде без опадів.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Середні температурні показники в Україні будуть на рівні +24 +27 градусів. Найтепліше буде на півночі, де місцями повітря буде нагрітий до +28 градусів.

На півдні країни буде холодніше від +20 до +24 градусів.

Дощі з грозою і місцями сильні зливи з градом очікуються в центрі, на півдні та на сході країни, а тим часом на заході і півночі погода буде з малою ймовірністю опадів.

У столиці в четвер погода буде спекотною і без опадів. Повітря нагріє до +26 +28 градусів.

Карта: УГМЦ

П'ятниця і субота в країні будуть по-літньому теплими середні температури очікуються до +27 +29 градусів.

Нагадаємо, як синоптики розповіли про зміни погоди до кінця тижня.