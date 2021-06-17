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Яке свято 17 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 17 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церкву 17 червня шанує святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. У народному календарі дата 17 червня - Митрофанов день, Митрофан-гнойовик, Митрофан - червоний сарафан.

Святий Митрофан став патріархом Константинопольським вже в глибокій старості. За чесність, непорочність, лагідність і незлобие Господь наділив його даром прозорливості.

У народі Митрофана прозвали «гнойовиків» тому, що з цього дня на парові поля починали вивозити гній. Вважалося, що підгодувати землю потрібно саме в цей день, тоді вдасться зібрати хороший урожай.

З Митрофана починали або продовжували сіяти льон і гречку.

Також, 17 червня було прийнято заговорювати вітер, просячи його пригнати благодатні дощі.

Народні прикмети:

  • Якщо на Митрофана почався дощ, то йти йому ще 2-3 дні.

  • Душно під час сходу сонця - до погіршення погоди.

  • Північно-західний вітер - до негоди.

  • Східний вітер обіцяє повальні хвороби.

  • Веселка на сході - на гарну погоду, на заході - до дощу.

  • Квіти підсилюють запах - дощ піде.

  • Латаття закрилось і під воду пішло, а жаби на дорогу виповзли - до опадів.

Заборони дня:

  • Забороняється готувати пироги з начинкою з кислих ягід.

  • Забороняється 17 червня удобрювати землю чим-небудь, крім гною.

  • Тим, хто зважиться поплавати в цей день, настійно не рекомендується запливати далеко.

  • 17 червня не можна використовувати в їжу тріснуті яйця.

  • У цей день не рекомендується при зустрічі обніматися навіть з близькими людьми.

  • Заборонено 17 червня за вітанні плескати один одного по плечу.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 43

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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