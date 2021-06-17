Яке свято 17 червня: народні прикмети і заборони

Православна церкву 17 червня шанує святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. У народному календарі дата 17 червня - Митрофанов день, Митрофан-гнойовик, Митрофан - червоний сарафан.
Святий Митрофан став патріархом Константинопольським вже в глибокій старості. За чесність, непорочність, лагідність і незлобие Господь наділив його даром прозорливості.
У народі Митрофана прозвали «гнойовиків» тому, що з цього дня на парові поля починали вивозити гній. Вважалося, що підгодувати землю потрібно саме в цей день, тоді вдасться зібрати хороший урожай.
З Митрофана починали або продовжували сіяти льон і гречку.
Також, 17 червня було прийнято заговорювати вітер, просячи його пригнати благодатні дощі.
Народні прикмети:
Якщо на Митрофана почався дощ, то йти йому ще 2-3 дні.
Душно під час сходу сонця - до погіршення погоди.
Північно-західний вітер - до негоди.
Східний вітер обіцяє повальні хвороби.
Веселка на сході - на гарну погоду, на заході - до дощу.
Квіти підсилюють запах - дощ піде.
Латаття закрилось і під воду пішло, а жаби на дорогу виповзли - до опадів.
Заборони дня:
Забороняється готувати пироги з начинкою з кислих ягід.
Забороняється 17 червня удобрювати землю чим-небудь, крім гною.
Тим, хто зважиться поплавати в цей день, настійно не рекомендується запливати далеко.
17 червня не можна використовувати в їжу тріснуті яйця.
У цей день не рекомендується при зустрічі обніматися навіть з близькими людьми.
Заборонено 17 червня за вітанні плескати один одного по плечу.