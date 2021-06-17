Яке свято 17 червня: народні прикмети і заборони

Православна церкву 17 червня шанує святителя Митрофана, патріарха Константинопольського. У народному календарі дата 17 червня - Митрофанов день, Митрофан-гнойовик, Митрофан - червоний сарафан.

Святий Митрофан став патріархом Константинопольським вже в глибокій старості. За чесність, непорочність, лагідність і незлобие Господь наділив його даром прозорливості.

У народі Митрофана прозвали «гнойовиків» тому, що з цього дня на парові поля починали вивозити гній. Вважалося, що підгодувати землю потрібно саме в цей день, тоді вдасться зібрати хороший урожай.

З Митрофана починали або продовжували сіяти льон і гречку.

Також, 17 червня було прийнято заговорювати вітер, просячи його пригнати благодатні дощі.

Народні прикмети:

Якщо на Митрофана почався дощ, то йти йому ще 2-3 дні.

Душно під час сходу сонця - до погіршення погоди.

Північно-західний вітер - до негоди.

Східний вітер обіцяє повальні хвороби.

Веселка на сході - на гарну погоду, на заході - до дощу.

Квіти підсилюють запах - дощ піде.

Латаття закрилось і під воду пішло, а жаби на дорогу виповзли - до опадів.

Заборони дня: