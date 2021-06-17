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Четвер, 17.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні вперше за рік менше 30 тисяч хворих на коронавірус: свіжі дані на 17 червня

В Україні вперше за рік менше 30 тисяч хворих на коронавірус: свіжі дані на 17 червня
08:40 Сьогодні Телеграф

За день в Україні зареєстрували 1188 громадян з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 17 червня.

Відзначимо, що в країні на сьогодні хворіє 29 718 громадян, в останній раз подібне число реєстрували 30 червня 2020 року, і тоді воно склало 28 967 осіб.

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Повідомляється, що за день в країні:

  • потрапив до лікарні 601 чоловік,
  • 55 пацієнтів померли,
  • 4682 українці побороли хворобу,
  • пройшли тест на "корону" 55296 громадян.

Заразилися 2,227 млн громадян з моменту початку пандемії в країні, вилікувалися 2,14 млн людей, а померло лише 51,9 тисячі.

За 24 години найбільше в країні хворих: 

  • 251 чоловік в Києві,
  • на Харківщині 96 громадян захворіли,
  • 78 осіб заразилися на Дніпропетровщині COVID,
  • 60 жителів Київщини підхопили вірус,
  • в Запорізькій області 58 осіб отримали діагноз коронавірус.

Нагадаємо, що експерти назвали терміни початку в Україні нової хвилі коронавірусу через появу і поширення штаму "дельта" в Росії.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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