В Україні вперше за рік менше 30 тисяч хворих на коронавірус: свіжі дані на 17 червня

За день в Україні зареєстрували 1188 громадян з COVID-19.

Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 17 червня.

Відзначимо, що в країні на сьогодні хворіє 29 718 громадян, в останній раз подібне число реєстрували 30 червня 2020 року, і тоді воно склало 28 967 осіб.

Повідомляється, що за день в країні:

потрапив до лікарні 601 чоловік,

55 пацієнтів померли,

4682 українці побороли хворобу,

пройшли тест на "корону" 55296 громадян.

Заразилися 2,227 млн громадян з моменту початку пандемії в країні, вилікувалися 2,14 млн людей, а померло лише 51,9 тисячі.

За 24 години найбільше в країні хворих:

251 чоловік в Києві,

на Харківщині 96 громадян захворіли,

78 осіб заразилися на Дніпропетровщині COVID,

60 жителів Київщини підхопили вірус,

в Запорізькій області 58 осіб отримали діагноз коронавірус.

Нагадаємо, що експерти назвали терміни початку в Україні нової хвилі коронавірусу через появу і поширення штаму "дельта" в Росії.