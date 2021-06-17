В Україні вперше за рік менше 30 тисяч хворих на коронавірус: свіжі дані на 17 червня

За день в Україні зареєстрували 1188 громадян з COVID-19.
Про це йдеться в звіті Міністерства охорони здоров'я 17 червня.
Відзначимо, що в країні на сьогодні хворіє 29 718 громадян, в останній раз подібне число реєстрували 30 червня 2020 року, і тоді воно склало 28 967 осіб.
Повідомляється, що за день в країні:
Заразилися 2,227 млн громадян з моменту початку пандемії в країні, вилікувалися 2,14 млн людей, а померло лише 51,9 тисячі.
За 24 години найбільше в країні хворих:
Нагадаємо, що експерти назвали терміни початку в Україні нової хвилі коронавірусу через появу і поширення штаму "дельта" в Росії.