Дощі підуть не відразу, але буде спекотно: синоптики озвучили прогноз погоди до кінця тижня

18 червня погода в Україні буде дощовою на сході і півдні, в той час, як на інших територіях буде сонячно.

Про це повідомили синоптики УГМЦ.

П`ятницю зустрівся українців різноманітною погодою. Опадів не очікується в центрі, на заході та півночі країни. Південь і схід потраплять під дощові хмари.

Середні температури будуть на рівні +24 +29 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, де вдень повітря нагріє до +29 +31 градуси.

Погода в Києві здивує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Водночас, опадів не очікується. Середні температури будуть від +27 до +29 градусів.

Субота 19 червня буде теплою в північних, центральних і східних областях, проте на півдні, південному заході та південному сході очікуються опади у відео дощу з грозою.

Середні денні температури збережуться з п'ятниці.

У столиці з ранку буде хмарно, погода буде похмурою до самого вечора, але опадів не очікується. Повітря нагріє до +27 +29 градусів.

В неділю 20 червня дощі почнуть іти з території південної частини країни, але невеликі опади можуть випасти на південному заході і півдні України.

Днем температури нагріють повітря до +26 +29 градусів. Найтепліше буде в Донецьку, Луганську, Харкові та Ужгороді, де вдень повітря нагріється до +29 +31 градуси.

У Києві ранок і вечір буде похмурим, вдень хмари підуть. Температури в середньому будуть до +27 +29 градусів.

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода в країні до кінця тижня.