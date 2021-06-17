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Дощі підуть не відразу, але буде спекотно: синоптики озвучили прогноз погоди до кінця тижня

Дощі підуть не відразу, але буде спекотно: синоптики озвучили прогноз погоди до кінця тижня
23:19 Чт, 17 Червень 2021 Телеграф

18 червня погода в Україні буде дощовою на сході і півдні, в той час, як на інших територіях буде сонячно.

Про це повідомили синоптики УГМЦ.

П`ятницю зустрівся українців різноманітною погодою. Опадів не очікується в центрі, на заході та півночі країни. Південь і схід потраплять під дощові хмари.

Середні температури будуть на рівні +24 +29 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді, де вдень повітря нагріє до +29 +31 градуси.

Погода в Києві здивує безхмарним ранком, але вже у середині дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора. Водночас, опадів не очікується. Середні температури будуть від +27 до +29 градусів.

погода

Субота 19 червня буде теплою в північних, центральних і східних областях, проте на півдні, південному заході та південному сході очікуються опади у відео дощу з грозою.

Середні денні температури збережуться з п'ятниці.

У столиці з ранку буде хмарно, погода буде похмурою до самого вечора, але опадів не очікується. Повітря нагріє до +27 +29 градусів.

Україна

В неділю 20 червня дощі почнуть іти з території південної частини країни, але невеликі опади можуть випасти на південному заході і півдні України.

Днем температури нагріють повітря до +26 +29 градусів. Найтепліше буде в Донецьку, Луганську, Харкові та Ужгороді, де вдень повітря нагріється до +29 +31 градуси.

У Києві ранок і вечір буде похмурим, вдень хмари підуть. Температури в середньому будуть до +27 +29 градусів.

прогноз

Нагадаємо, що раніше синоптик Наталія Діденко розповіла, як зміниться погода в країні до кінця тижня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Погода, Прогноз погоді.
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