Яке свято 19 червня: народні прикмети і заборони

У суботу, 19 червня, відзначається день пам'яті преподобного Іларіона Нового, Далматского, ігумена. У народі цей день прозвали "Ларіон Пропольник", тому що зазвичай з 18 червня люди починали очищати землю від бур'янів.

Іларіон народився в IX столітті. Покинувши рідну домівку в 20 років, прийняв постриг. Був ченцем в Далматському монастирі, де незабаром став ігуменом. Під час правління іконоборця Льва Вірменина Іларіон відкрито виступав проти язичництва, за що був підданий тортурам. Його морили голодом і спрагою. З темниці преподобний вийшов тільки після приходу до влади імператриці Феодори. Мирно помер Іларіон Далматський в 845 році.

Ларіонов день хороший для того, щоб копати криницю і бурити свердловину. Щоб визначити "правильне" місце, до землі прикладали сковороду, а через деякий час дивилися, з якого боку вона намокла.

Народні прикмети 19 червня

Дме східний вітер - влітку буде багато опадів.

Різко похолодало - погода на краще зміниться.

Польова берізка розкрила квітки в непогожий день - погода покращиться.

З зорі на полі жайворонка не чути - скоро буде негода.

Народжені 19 червня люди обдаровані, але невпевнені по життю. Вони часто самі не знають чого хочуть.

Що не можна робити 19 червня

Не варто сваритися і лаятися з рідними і близькими.

Небажано 18 червня міняти роботу, вирушати в далекі поїздки, укладати угоди.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що погода в Україні на вихідних буде теплою.