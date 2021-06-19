Пішов з життя популярний український блогер Горький Лук

У суботу, 19 червня, помер блогер і письменник Святослав Волков, більш відомий під псевдонімом Горький Лук (Gorky Look).

Про це повідомив волонтер-парамедік Микола Будерацький у себе в Фейсбук.

"Сьогодні не стало Святослава Волкова ... відмовили нирки", - написав він.

Волков з 1 листопада 2014 року вів блог в Живому журналі за темою "кацапознавство" в стилі політичної сатири. Його публікації відзначалися іронічним висміюванням імперської ідеології РФ і "русского мира".

У 2015 році видав книгу "Ноука от Горького Лука. Сборник лекций по кацаповедению", перший тираж якої був викуплений ще до того, як потрапив в продаж.

Як повідомлялося раніше, в суботу, 19 червня в центральній лікарні в Ризі від ускладнень коронавируса помер латвійський письменник В'ячеслав Солдатенко, більш відомий як Слава Се.