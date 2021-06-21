Яке свято 21 червня: народні прикмети і заборони

У понеділок, одразу після Трійці, відзначається православне свято День Святого Духа, або Духів день. Символом Святого духа вважаються дерев'яні голуби. Церква в цей день вшановує Пресвятий і Животворящий Дух, який є єдиносущним Отця і Сина Господа.
21 червня вшановується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. У народі цей день прозвали "Федір Колодезник", "Гнойовик". У 2021 року на 21 червня також доводиться літнє сонцестояння.
Відомо, що Федір був прекрасний зовні і мав багато талантів. Добре знав основи християнського вчення. Проповідував. Під час правління гонителя християн царя Лікінія, Федір був заарештований і кинутий до в'язниці. Після численних тортур Стратилат помер.
Відомо, що за старих часів саме в цей день намагалися копати колодязі. Щоб визначити "правильний" місце, до землі прикладали сковороду. По тому, наскільки сковорода запотіла, робили висновки, чи є під землею вода або краще робити свердловину в іншому місці.
З Федорова дня починалася так званий "Гнойовик" - час, коли вивозили гній в поле удобрювати землю.
Народні прикмети 21 червня
Що не можна робити 21 червня
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 21 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.