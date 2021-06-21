Яке свято 21 червня: народні прикмети і заборони

У понеділок, одразу після Трійці, відзначається православне свято День Святого Духа, або Духів день. Символом Святого духа вважаються дерев'яні голуби. Церква в цей день вшановує Пресвятий і Животворящий Дух, який є єдиносущним Отця і Сина Господа.

21 червня вшановується пам'ять великомученика Феодора Стратилата, Гераклійського. У народі цей день прозвали "Федір Колодезник", "Гнойовик". У 2021 року на 21 червня також доводиться літнє сонцестояння.

Відомо, що Федір був прекрасний зовні і мав багато талантів. Добре знав основи християнського вчення. Проповідував. Під час правління гонителя християн царя Лікінія, Федір був заарештований і кинутий до в'язниці. Після численних тортур Стратилат помер.

Відомо, що за старих часів саме в цей день намагалися копати колодязі. Щоб визначити "правильний" місце, до землі прикладали сковороду. По тому, наскільки сковорода запотіла, робили висновки, чи є під землею вода або краще робити свердловину в іншому місці.

З Федорова дня починалася так званий "Гнойовик" - час, коли вивозили гній в поле удобрювати землю.

Народні прикмети 21 червня

Ранковий грім - до негоди. Гуркоче в різних місцях, значить похолодає і можливий град.

Багато роси - до ясної погоди і хорошого урожаю конопель та льону.

Якщо хмари ввечері стали гущі і змінили колір на свинцевий - вночі буде негода.

Птахи замовкли, значить через три години почнеться гроза.

Народжені 21 червня володіють даром шукача.

Що не можна робити 21 червня

У цей день заборонено працювати, прибирати вдома. Краще в повному обсязі скористатися офіційним вихідним днем і гарненько відпочити перед робочим тижнем.

Не можна сваритися і сперечатися, вживати алкоголь.

Також небажано в цей день відвідувати кладовище. Для цього відведена поминальна субота напередодні Трійці.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 21 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.