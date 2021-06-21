Кількість хворих Covid-19 в Україні впало до річного мінімуму: статистика на 21 червня

В Україні за добу зареєстрували 323 людини з COVID-19.

Про це йдеться в звіті МОЗ на 21 червня.

Відзначимо, що в останній раз подібне число випадків було зафіксовано 2 червня 2020 року і тоді воно склало 328 осіб.

Згідно з даними МОЗ за день:

375 громадян потрапили в лікарню,

16 пацієнтів померли,

677 громадян вилікувалися від вірусу,

14098 людей пройшли тест на "корону".

З початку пандемії в країні заразилися 2,229 млн громадян, 2,15 млн людей вилікувалися, а 52 032 осіб.

За день в країні найбільше хворіли:

95 громадян в Києві,

26 жителів Миколаєва захворіли "короною",

на Львівщині 23 людини підхопили вірус,

COVID заразилися 22 жителі Дніпропетровської області,

позитивний ковід-тест отримали 22 людини в Запорізькій області.

Нагадаємо, що в Австралії дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти COVID-19 - назального спрею. Вважається, що дана вакцина буде ефективніше ніж препарати AstraZeneca і Pfizer.