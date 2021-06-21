"Злорадство через катастрофи Криму грає проти нас усіх", - блогер пояснила, чому не варто радіти невдачам півострова

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Понеділок, 21.06.2021
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Оновлено 12:23 Сьогодні Телеграф

Україні буде вкрай складно повернути Крим, і питання не тільки в його окупації Росією. Таку думку на своїй сторінці в "Фейсбуці" озвучила журналіст Ольга Духнич, вважаючи, що всьому виною ставлення самих українців.

Блогер пише, що до 2014 року у жителів наших країн було "погано з територіальною самосвідомістю". А після окупації було незрозуміло, що ми насправді втрачаємо.

"Складно повернути те, до чого ти не відчуваєш сопричастя і емпатії, що твоє не тільки по картографії. Тому що після "і повернули вони Крим", як і в казках про "жили довго і щасливо", починає працювати міфологічне мислення, що погані поїдуть, а хороші і наші залишаться, - пише Духнич, вважаючи такий підхід неправильним. - Найскладніше з Україною трапиться, коли їй доведеться реінтегрувати Крим і Донбас, тому що якщо немає сопричастя зараз тому, що там відбувається (природні катаклізми - Ред.) , після його точно не буде".

Духнич пише, що зловтіха з приводу катастроф Криму "виправдовується зрозумілими інфантильними образами, але в довгій перспективі грає проти нас усіх". Вона також переконана, що варто співпереживати своїм співгромадянам, які опинилися в непростій ситуації.

Нагадаємо, так звана "влада" окупованого Криму оцінила збитки від потопу в Ялті і назвала те, що трапилося, "природною катастрофою".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Все по темі:

Ялта, Потоп, Крим, Ольга Духнич, Думка.
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