Яке свято 22 червня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 22 червня, відзначається день пам'яті святителя Кирила Олександрійського, архієпископа.

Кирило народився в 376 році. В юності відправився в монастир святого Макарія і жив там протягом 6 років. Після - став дияконом, активно займався тлумаченням Священного писання і багатьох навернув до віри. Боровся з язичниками. Після смерті патріарха Олександрійського в 412 році Кирило зайняв його місце. Керував церквою протягом 32 років і помер своєю смертю в 444 році.

Вважалося, що саме з 22 червня запізнілі заморозки залишаються позаду, а літо остаточно вступало в свої права. Після літнього сонцестояння, яке в 2021 році припало на 21 червня, дні поступово починають зменшуватися. У цей день було прийнято проводити різні обряди із заохочення сонця, яке починало напікати і впливати на врожай.

Народні прикмети 21 червня

На Кирила весна закінчується, а літо починається.

Жито зацвіло - прийшла пора косити і сушити сіно.

Народжені 22 червня мають незмірну силою і зазвичай доживають до старості. В якості талісмана прекрасно підійде сердолік.

Що не можна робити 21 червня

У цей день потрібно утриматися від робіт з рослинами. Пересадки і посадки несприятливі.

Не варто ні з ким ділитися своїми планами. Вірили, що задуманому не судилося збутися.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 21 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.