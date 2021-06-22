Яке свято 22 червня: народні прикмети і заборони

У вівторок, 22 червня, відзначається день пам'яті святителя Кирила Олександрійського, архієпископа.
Кирило народився в 376 році. В юності відправився в монастир святого Макарія і жив там протягом 6 років. Після - став дияконом, активно займався тлумаченням Священного писання і багатьох навернув до віри. Боровся з язичниками. Після смерті патріарха Олександрійського в 412 році Кирило зайняв його місце. Керував церквою протягом 32 років і помер своєю смертю в 444 році.
Вважалося, що саме з 22 червня запізнілі заморозки залишаються позаду, а літо остаточно вступало в свої права. Після літнього сонцестояння, яке в 2021 році припало на 21 червня, дні поступово починають зменшуватися. У цей день було прийнято проводити різні обряди із заохочення сонця, яке починало напікати і впливати на врожай.
Народні прикмети 21 червня
Що не можна робити 21 червня
Раніше "Телеграф" повідомляв, що з 21 червня в Україні очікується тепла та сонячна погода.