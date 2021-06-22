В Україні вперше з минулого травня менш 300 хворих COVID-19 за добу: свіжі дані

В Україні за день 296 осіб заразилися COVID-19.

Про це йдеться в звіті МОЗ.

Відзначимо, що в останній раз подібне число випадків зараження за добу було в травні 2020 року, і тоді воно склало 259 осіб.

Згідно зі статистикою МОЗ:

в лікарні потрапило 318 громадян,

померла 21 людина,

одужали 829 людей,

17429 українців пройшли тестування.

З початку пандемії в країні заразилися 2,23 млн громадян, побороли хворобу 2,15 млн людей. При цьому померли від вірусу 52 053 українці.

За день на території України заражалися:

87 громадян захворіли в Києві,

в Запорізькій області 30 людей підхопили "корону",

вірусом заразилися 19 жителів Чернігівщини,

в Миколаївській області 18 людей отримали позитивний тест на ковід,

18 осіб в Чернівецькій області хворіють COVID.

Нагадаємо, що за даними ВООЗ "дельта-варіант" коронавірусу є найшвидшим і найбільш пристосованим штамом, який може "вбити" найбільш вразливих людей.