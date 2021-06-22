В Україні вперше з минулого травня менш 300 хворих COVID-19 за добу: свіжі дані

В Україні за день 296 осіб заразилися COVID-19.
Про це йдеться в звіті МОЗ.
Відзначимо, що в останній раз подібне число випадків зараження за добу було в травні 2020 року, і тоді воно склало 259 осіб.
Згідно зі статистикою МОЗ:
З початку пандемії в країні заразилися 2,23 млн громадян, побороли хворобу 2,15 млн людей. При цьому померли від вірусу 52 053 українці.
За день на території України заражалися:
Нагадаємо, що за даними ВООЗ "дельта-варіант" коронавірусу є найшвидшим і найбільш пристосованим штамом, який може "вбити" найбільш вразливих людей.