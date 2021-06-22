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Вівторок, 22.06.2021
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Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці

Польща відкриває автомобільні пункти пропуску з Україною: подробиці
Оновлено 11:24 Сьогодні Телеграф Польша сегодня

Польські прикордонники повідомили українським колегам про готовність відновити пропускні операції на польській стороні кордону автомобільних пунктів пропуску "Зосін - Устилуг", "Долгобичув - Угринів" і "Кросценко - Смільниця", закриті через пандемію коронавіруса Covid-19.

Про це у вівторок, 22 червня, повідомляє прес-служба Держприкордонслужби України.

"Зазначені пункти пропуску відновлюють свою роботу з 01:00 (за київським часом) 23 червня", - йдеться в інформації.

У зв'язку з цим в українському прикордонному відомстві закликали громадян врахувати вищевказану інформацію при плануванні зарубіжних поїздок, і перед поїздкою ознайомитися з правилами та обмеженнями, які діють на території суміжних держав.

"Відзначимо, що уряд України прийняв рішення про відновлення роботи всіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС ще 20 травня 2020 року", - додали в Держприкордонслужбі.

Як повідомлялося, в Польщі влада планує ряд заходів для спрощення доступу українців та інших іноземців до місцевого ринку праці.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Робота, Польща, "Кордон", Україна, Відновлення, Пункти пропуску.
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