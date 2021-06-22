Сирники - найпопулярніша страва: які рецепти найчастіше шукали українці в Google

За час пандемії коронавірусу, коли українці почали проводити більше часу вдома, їх кулінарні "пристрасті" змінилися разом зі звичним раніше способом життя. Мабуть, за час вдома багато хто вирішив удосконалити свої знання в кулінарії та приготувати щось новеньке.

Борщ, домашні вареники, пельмені, окрошка і салат Олів'є, мабуть, вже набридли, і в хід пішли нові страви.

Як показує статистика Google Пошуку в Україні - за останній рік серед українців найпопулярнішим кулінарним пошуковим запитом став рецепт сирників. На другому - млинці, і закриває трійку "лідерів" - солянка.

Також, відзначимо, що найпопулярнішим салатом став "Цезар", пирогом - тертий пиріг, а тортом - "Наполеон". Серед напоїв популярністю користуються молочний коктейль і коктейль Маргарита.