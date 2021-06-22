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Вівторок, 22.06.2021
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Сирники - найпопулярніша страва: які рецепти найчастіше шукали українці в Google

Сирники - найпопулярніша страва: які рецепти найчастіше шукали українці в Google
Оновлено 14:58 Сьогодні Телеграф

За час пандемії коронавірусу, коли українці почали проводити більше часу вдома, їх кулінарні "пристрасті" змінилися разом зі звичним раніше способом життя. Мабуть, за час вдома багато хто вирішив удосконалити свої знання в кулінарії та приготувати щось новеньке.

Борщ, домашні вареники, пельмені, окрошка і салат Олів'є, мабуть, вже набридли, і в хід пішли нові страви.

Як показує статистика Google Пошуку в Україні - за останній рік серед українців найпопулярнішим кулінарним пошуковим запитом став рецепт сирників. На другому - млинці, і закриває трійку "лідерів" - солянка.

Також, відзначимо, що найпопулярнішим салатом став "Цезар", пирогом - тертий пиріг, а тортом - "Наполеон". Серед напоїв популярністю користуються молочний коктейль і коктейль Маргарита.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 34

Все по темі:

Google, Шуба, Лазанья, Шарлотка, Паска, Солянка, Пица, Плов, Рецепти, Млинці, Страви, Сирники, панкейк.
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