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Середа, 23.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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В Україні різко зросла кількість хворих і померлих від коронавірусу: статистика на 23 червня

В Україні різко зросла кількість хворих і померлих від коронавірусу: статистика на 23 червня
08:31 Сьогодні Телеграф

В українських центрах тестування за день зареєстрували 835 людей COVID-19.

Про це 23 червня повідомили в звіті МОЗ. 

Відзначимо, що в останній раз подібне число смертей пацієнтів було 16 червня і склало 78 осіб.

корона

Згідно з даними статистики за 24 години в країні:

  • 419 громадян потрапили в лікарню,
  • 70 людей померли,
  • вилікувалися 2292 людини,
  • 48197 українців пройшли тест на "корону".

З початку пандемії в країні заразилися - 2,23 млн, вилікувалися - 2,15 млн, а померли - 52,1 тис. Громадян. 

Найбільше хворіли за день: 

  • 241 людина захворіла в Києві,
  • 52 людини заразилися на Львівщині,
  • в Донецькій області 51 пацієнт підхопив "корону",
  • в Черкаській області 41 українець отримав позитивний ковід-тест,
  • 38 жителів Рівненщини стали переносниками COVID.

Нагадаємо, що Україна готується "зустрічати" новий штам коронавірусу, в зв'язку з чим, РНБО проведе позачергове засідання, на якому обговорить превентивні заходи.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Коронавірус, Covid-19.
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