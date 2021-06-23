В Україні різко зросла кількість хворих і померлих від коронавірусу: статистика на 23 червня

В українських центрах тестування за день зареєстрували 835 людей COVID-19.
Про це 23 червня повідомили в звіті МОЗ.
Відзначимо, що в останній раз подібне число смертей пацієнтів було 16 червня і склало 78 осіб.
Згідно з даними статистики за 24 години в країні:
З початку пандемії в країні заразилися - 2,23 млн, вилікувалися - 2,15 млн, а померли - 52,1 тис. Громадян.
Найбільше хворіли за день:
Нагадаємо, що Україна готується "зустрічати" новий штам коронавірусу, в зв'язку з чим, РНБО проведе позачергове засідання, на якому обговорить превентивні заходи.