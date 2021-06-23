В Україні різко зросла кількість хворих і померлих від коронавірусу: статистика на 23 червня

В українських центрах тестування за день зареєстрували 835 людей COVID-19.

Про це 23 червня повідомили в звіті МОЗ.

Відзначимо, що в останній раз подібне число смертей пацієнтів було 16 червня і склало 78 осіб.

Згідно з даними статистики за 24 години в країні:

419 громадян потрапили в лікарню,

70 людей померли,

вилікувалися 2292 людини,

48197 українців пройшли тест на "корону".

З початку пандемії в країні заразилися - 2,23 млн, вилікувалися - 2,15 млн, а померли - 52,1 тис. Громадян.

Найбільше хворіли за день:

241 людина захворіла в Києві,

52 людини заразилися на Львівщині,

в Донецькій області 51 пацієнт підхопив "корону",

в Черкаській області 41 українець отримав позитивний ковід-тест,

38 жителів Рівненщини стали переносниками COVID.

Нагадаємо, що Україна готується "зустрічати" новий штам коронавірусу, в зв'язку з чим, РНБО проведе позачергове засідання, на якому обговорить превентивні заходи.