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В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание

В Украине могут снова ужесточить карантин: СНБО готовит срочное совещание
Обновлено 19:46 Сегодня Телеграф

Украина готовится "встречать" новый штамм коронавируса, в связи с чем в среду, 23 июня, СНБО проведет внеочередное заседание, на котором обсудит превентивные меры. 

Об этом написал глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Фейсбук. 

"По подсчетам инфекционистов, 96% всех новых случаев коронавируса - это именно "индийский" штамм", - написал он добавив, что в России от COVID-19 умирает около 500 человек за сутки, и большинство из них как раз от штамма Дельта. 

Кроме того, по его словам даже власти РФ признали, что местная вакцина "Спутник V" оказалась против него не эффективной. 

"Это еще раз доказывает, что наше решение ее не закупать было абсолютно верным, мы бы просто бесполезно потратили средства", - написал он. 

Поскольку есть риски того, что этот штамм доберется и до Украины, то на заседании СНБО будут рассмотрены вопросы возвращения ПЦР-тестирования на границе, усиления контроля за соблюдением карантинных мероприятий, максимального ускорения вакцинации, усиления аналитической работы и подготовки больниц к четвертой волне. 

"Украинцы устали от карантина, но ситуация действительно угрожающая", - написал Радуцкий. 

Как сообщалось ранее, Украина рассматривает возможность усилить контроль на границах со странами, в которых распространяется штамм Дельта. А таковых, по данным ВОЗ, уже 92.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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СНБО, Коронавирус, Covid-19.
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