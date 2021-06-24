Яке свято 24 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 24 червня згадує апостолів Варфоломія і Варнави. А в народному календарі день називають - Варфоломій, Варфоломій і Варнава, Варнава Суничник. Вважалося, що сьогодні всі рослини отруєні нечистою силою.
Варфоломій був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Він проповідував в містах Малої Азії, також їздив до Індії і Вірменію. За наказом язичницьких жерців святий був схоплений і розіп'ятий вниз головою. А після здерли з нього шкіру та обезголовили.
Апостол від сімдесяти Варнава - жив в I столітті на острові Кіпр. Ще в юності його відправили в Єрусалим на навчання, а після відправився на батьківщину, де почав проповідувати. Однак його і його проповіді там не прийняли, і побили камінням іудеї.
Селяни вважали, що в цей день розгул всяких тварюк доводиться на полудень, і тому траву в цей день не косили і не рвали.
Також до цього часу встигає суниця, від того і прозвали святого покровителя дня "суничником".
Що не можна робити:
Народні прикмети: