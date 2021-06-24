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Яке свято 24 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 24 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 24 червня згадує апостолів Варфоломія і Варнави. А в народному календарі день називають - Варфоломій, Варфоломій і Варнава, Варнава Суничник. Вважалося, що сьогодні всі рослини отруєні нечистою силою.

Варфоломій був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Він проповідував в містах Малої Азії, також їздив до Індії і Вірменію. За наказом язичницьких жерців святий був схоплений і розіп'ятий вниз головою. А після здерли з нього шкіру та обезголовили.

Апостол від сімдесяти Варнава - жив в I столітті на острові Кіпр. Ще в юності його відправили в Єрусалим на навчання, а після відправився на батьківщину, де почав проповідувати. Однак його і його проповіді там не прийняли, і побили камінням іудеї.

Селяни вважали, що в цей день розгул всяких тварюк доводиться на полудень, і тому траву в цей день не косили і не рвали.

Також до цього часу встигає суниця, від того і прозвали святого покровителя дня "суничником".

Що не можна робити:

  • Заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки і приймати доленосні рішення.
  • Не рекомендується 24 червня також змінювати свою зовнішність і взагалі вчиняти будь-які б'юті-маніпуляції.
  • Не можна в цей день планувати щось або говорити про свої мрії вголос.
  • Сьогодні не можна їсти овочі та фрукти.
  • У Варфоломєєв день не варто зберігати дрібниця в кишенях.

Народні прикмети:

  • Теплі червневі ночі обіцяють багатий урожай плодів.
  • Туман стелиться по воді - буде багато грибів.
  • З самого ранку душно і жимолость пахне сильніше звичайного - до негоди.
  • Качки безперервно пірнають і плескалися у воді - до опадів.
  • З ранку бліде сонце - до вечора дощ піде.
  • Голубів в сонячний день майже не видно - погода зіпсується.
  • Якщо під час дощу сонце виглянуло - скоро проясниться.
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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 68

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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