Яке свято 24 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 24 червня згадує апостолів Варфоломія і Варнави. А в народному календарі день називають - Варфоломій, Варфоломій і Варнава, Варнава Суничник. Вважалося, що сьогодні всі рослини отруєні нечистою силою.

Варфоломій був одним із 12 учнів Ісуса Христа. Він проповідував в містах Малої Азії, також їздив до Індії і Вірменію. За наказом язичницьких жерців святий був схоплений і розіп'ятий вниз головою. А після здерли з нього шкіру та обезголовили.

Апостол від сімдесяти Варнава - жив в I столітті на острові Кіпр. Ще в юності його відправили в Єрусалим на навчання, а після відправився на батьківщину, де почав проповідувати. Однак його і його проповіді там не прийняли, і побили камінням іудеї.

Селяни вважали, що в цей день розгул всяких тварюк доводиться на полудень, і тому траву в цей день не косили і не рвали.

Також до цього часу встигає суниця, від того і прозвали святого покровителя дня "суничником".

Що не можна робити:

Заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки і приймати доленосні рішення.

Не рекомендується 24 червня також змінювати свою зовнішність і взагалі вчиняти будь-які б'юті-маніпуляції.

Не можна в цей день планувати щось або говорити про свої мрії вголос.

Сьогодні не можна їсти овочі та фрукти.

У Варфоломєєв день не варто зберігати дрібниця в кишенях.

Народні прикмети: