Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)

У TikTok запустили новий челендж - "збирати" захисні ковпачки з ніпелів на автомобільних колесах. В результаті, автомобілісти зі всієї України масово скаржаться на атаку дітей і підлітків, які крадуть ковпачки різних марок машин заради колекції.

У Мережі з'явилися відео з Києва, Дніпра, Харкова, Миколаєва та інших міст, на яких школярі хваляться вкраденим, розповідаючи, як залишитися непоміченими і скрутити ковпачки правильно. Сумарно ролики з хештегом # ковпачки набрали понад 33 мільйонів переглядів.

Разом з тим в соцмережах викладають відео "трендового" челленджу, на якому діти вчиняють хуліганські дії, і закликають водіїв бути на чеку. Відзначимо, що ціна за один ковпачок може досягати 1000 гривень. Дорослі ж пояснюють злодійство тим, що підліткам нічого робити під час літніх канікул.





Нагадаємо, 81-річна бабуся з Вінницької області за три місяці набрала майже 90 тисяч фолловерів в TikTok.