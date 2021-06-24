Залишилося трохи потерпіти, і спека спаде: якою буде погода до кінця тижня

П'ятниця в Україні буде спекотною, проте на вихідних очікується похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.
25 червня на всій території країни погода буде від +30 до +36 градусів.
Місцями на півдні країни буде +27 +30 градусів.
Опади очікуються лише на півдні та заході країни.
У Києві 25 червня погода буде теплою і сухою. Днем в середньому градусник покаже +32 +35 градусів.
Карта: УГМЦ
У свою чергу на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.
Також очікується послаблення спеки в суботу на заході, а 27 червня на півночі.
Карта: УГМЦ
Карта: УГМЦ
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