Залишилося трохи потерпіти, і спека спаде: якою буде погода до кінця тижня

П'ятниця в Україні буде спекотною, проте на вихідних очікується похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

25 червня на всій території країни погода буде від +30 до +36 градусів.

Місцями на півдні країни буде +27 +30 градусів.

Опади очікуються лише на півдні та заході країни.

У Києві 25 червня погода буде теплою і сухою. Днем в середньому градусник покаже +32 +35 градусів.

Карта: УГМЦ

У свою чергу на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози.

Також очікується послаблення спеки в суботу на заході, а 27 червня на півночі.

Карта: УГМЦ

Карта: УГМЦ

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