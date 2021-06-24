Залишилося трохи потерпіти, і спека спаде: якою буде погода до кінця тижня

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Четвер, 24.06.2021
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23:31 Сьогодні Телеграф

П'ятниця в Україні буде спекотною, проте на вихідних очікується похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

25 червня на всій території країни погода буде від +30 до +36 градусів.

Місцями на півдні країни буде +27 +30 градусів.

тепло

Опади очікуються лише на півдні та заході країни.

У Києві 25 червня погода буде теплою і сухою. Днем в середньому градусник покаже +32 +35 градусів. 

мапа

Карта: УГМЦ

У свою чергу на вихідних в Україну прийде холодний атмосферний фронт, який принесе дощі і грози. 

Також очікується послаблення спеки в суботу на заході, а 27 червня на півночі.

Україна

Карта: УГМЦ

погода Україна

Карта: УГМЦ 

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" підготував інструкцію, як не стати жертвою теплового удару.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 33

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Погода, Прогноз погоді.
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