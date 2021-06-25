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Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"

Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"

Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
15:33 Сьогодні Телеграф

Навколо "Укрзалізниці" в мережі вибухнув черговий скандал. У Львові потяг сполученням Івано-Франківськ-Київ під час незапланованої зупинки "загубив" пасажирів на станції і повіз їхні валізи до Києва. Про інцидент написала Катерина Сметанюк у Twitter 25 червня.

За словами пасажирки, потяг рушив раніше, ніж попереджав провідник.

"Отже, вся історія. Перед прибуттям до зупинки у Львові провідник пройшовся по всім купе і оголосив стоянку "мінімум година" в зв’язку із запізненням причіпного вагона. Сказав: "Ідіть гуляйте", - йдеться у повідомленні.

Як заявила Сметанюк, вона прийшла раніше, але потяга на місці не було. Валізи жінка залишила у вагоні.

"Стосовно часу відправлення я говорила з провідником тричі. Як він дозволив поїхати поїзду з напівпустим вагоном раніше обіцяного всім часу?" – дивується пасажирка.

Крім того, Сметанюк повідомила, що ще не отримала свої речі. За її словами, добиратися до пункту призначення пасажирам, які залишилися без речей на станції, запропонували в кабіні водія в іншому поїзді.

У пресслужбі "Укрзалізниці" виданню "Телеграф" заявили про "запізнення пасажирів" та назвали причину затримки потягу.

"Поїзд №750 сполученням Івано-Франківськ-Київ "притримали" на станції у Львові, щоб дочекатись 16 пасажирів із рейсу з Відня, який затримувався через причини на стороні австрійської залізної дороги. Пасажирам оголосили орієнтовний час затримки і наголосили: слідкуйте за оголошеннями нового часу. Час затримки вдалось скоротити, його було оголошено, всі пасажири сіли в потяг, окрім декількох", - розповіли в "Укрзалізниці".

Крім того, в компанії відзначили, що всі речі пасажирів в цілості та схоронності.

"Зв'язок із запізнілими пасажирами є, їх речі будуть передані. Можливості наверстати час в дорозі, щоб потяг прибув до столиці вчасно, є", - зазначили в "Укрзалізниці".

Коментувати питання компенсації в УЗ наразі не стали.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в потязі сполученням "Маріуполь-Львів" під час дощу в купе протік дах: вода текла зі стелі по всьому купе і набралася в працюючий світильник під стелею.

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Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 33

Все по темі:

Скандал, Укрзалізниця, Львів, Поїзд, Івано-Франківськ-Київ.
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