Зато не жарко: "Укрзалізниця" снова отличилась сервисом

В поезде сообщением "Мариуполь-Львов"во время дождя в купе протекла крыша: вода текла с потолка по всему купе и набралась в работающий светильник под потолком.

Об этом во вторник, 22 июня, пишет специализирующийся на инцидентах в сфере обслуживания Telegram-канал "Черный Список".

"Поезд Мариуполь - Львов. Просто попал под дождь в Днепре", - говорится в сопровождающем видео сообщении.

Большинство пользователей соцсетей негодуют и выражают уверенность, что за такое пассажирам положена компенсация:

Как сообщалось, это уже далеко не первое подобное ЧП в поездах УЗ. Ранее "отличился" поезд сообщением "Киев-Николаев", в котором во время дождя сильно протекала крыша в вагоне.

В середине мая в поезде Рахов-Одесса прорвало трубу и вода затапливала вагон, а пассажиры вынуждены были забраться с ногами на свои места.