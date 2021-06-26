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Субота, 26.06.2021
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В Україні більше нових випадків зараження коронавірусів, але менше смертей

В Україні більше нових випадків зараження коронавірусів, але менше смертей
08:58 Сьогодні Телеграф Фото: Телеграф

В Україні станом на ранок, 26 червня, виявили 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед хворих 29 дітей і 12 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Фейсбук.

Так, за добу в Україні було госпіталізовано 526 осіб, померло 35 пацієнтів, а одужали 1835 осіб.

З початку пандемії в Україні захворіло 2 233 546 громадян, одужало 2 161 972 особи, померли 52 269 пацієнтів.

Протестували за 25 червня методом ПЛР - 21 715 осіб, методом ІФА - 8 880 осіб, експрес-тестами - 15 340 осіб.

Статистика МОЗ на 26.06.2021

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

  • м. Київ — 205 випадків;
  • Вінницька область — 15 випадків;
  • Волинська область — 17 випадків;
  • Дніпропетровська область — 24 випадки;
  • Донецька область — 23 випадки;
  • Житомирська область — 19 випадків;
  • Закарпатська область — 2 випадки;
  • Запорізька область — 32 випадки;
  • Івано-Франківська область — 8 випадків;
  • Київська область — 54 випадки;
  • Кіровоградська область — 7 випадків;
  • Луганська область — 6 випадків;
  • Львівська область — 33 випадки;
  • Миколаївська область — 26 випадків;
  • Одеська область — 32 випадки;
  • Полтавська область — 31 випадок;
  • Рівненська область — 26 випадків;
  • Сумська область — 40 випадків;
  • Тернопільська область — 12 випадків;
  • Харківська область — 44 випадки;
  • Херсонська область — 25 випадків;
  • Хмельницька область — 22 випадки;
  • Черкаська область — 29 випадків;
  • Чернівецька область — 16 випадків;
  • Чернігівська область — 8 випадків.

Відзначимо, днем раніше COVID-19 діагностували у 876 осіб. А 24 червня зареєстрували 937 осіб з COVID-19. З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб.

Також варто відзначити, що в Україні четвертий день поспіль знижується кількість летальних випадків: 23 июня таких було 70, 24 червня - 58 смертей, 25 червня - 53 смерті.

РНБО_летальні випадки

Крім того, в Україні триває кампанія по вакцинації від COVID-19. 25 червня, зроблено рекордну кількість щеплень за добу - 96 180 осіб отримали дозу вакцини.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
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МОЗ, Коронавірус, Covid-19.
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