В Україні більше нових випадків зараження коронавірусів, але менше смертей

В Україні станом на ранок, 26 червня, виявили 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед хворих 29 дітей і 12 медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Фейсбук.

Так, за добу в Україні було госпіталізовано 526 осіб, померло 35 пацієнтів, а одужали 1835 осіб.

З початку пандемії в Україні захворіло 2 233 546 громадян, одужало 2 161 972 особи, померли 52 269 пацієнтів.

Протестували за 25 червня методом ПЛР - 21 715 осіб, методом ІФА - 8 880 осіб, експрес-тестами - 15 340 осіб.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

м. Київ — 205 випадків;

Вінницька область — 15 випадків;

Волинська область — 17 випадків;

Дніпропетровська область — 24 випадки;

Донецька область — 23 випадки;

Житомирська область — 19 випадків;

Закарпатська область — 2 випадки;

Запорізька область — 32 випадки;

Івано-Франківська область — 8 випадків;

Київська область — 54 випадки;

Кіровоградська область — 7 випадків;

Луганська область — 6 випадків;

Львівська область — 33 випадки;

Миколаївська область — 26 випадків;

Одеська область — 32 випадки;

Полтавська область — 31 випадок;

Рівненська область — 26 випадків;

Сумська область — 40 випадків;

Тернопільська область — 12 випадків;

Харківська область — 44 випадки;

Херсонська область — 25 випадків;

Хмельницька область — 22 випадки;

Черкаська область — 29 випадків;

Чернівецька область — 16 випадків;

Чернігівська область — 8 випадків.

Відзначимо, днем раніше COVID-19 діагностували у 876 осіб. А 24 червня зареєстрували 937 осіб з COVID-19. З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб.

Також варто відзначити, що в Україні четвертий день поспіль знижується кількість летальних випадків: 23 июня таких було 70, 24 червня - 58 смертей, 25 червня - 53 смерті.

Крім того, в Україні триває кампанія по вакцинації від COVID-19. 25 червня, зроблено рекордну кількість щеплень за добу - 96 180 осіб отримали дозу вакцини.