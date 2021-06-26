В Україні більше нових випадків зараження коронавірусів, але менше смертей

В Україні станом на ранок, 26 червня, виявили 756 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, серед хворих 29 дітей і 12 медпрацівників.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я на своїй сторінці в Фейсбук.
Так, за добу в Україні було госпіталізовано 526 осіб, померло 35 пацієнтів, а одужали 1835 осіб.
З початку пандемії в Україні захворіло 2 233 546 громадян, одужало 2 161 972 особи, померли 52 269 пацієнтів.
Протестували за 25 червня методом ПЛР - 21 715 осіб, методом ІФА - 8 880 осіб, експрес-тестами - 15 340 осіб.
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
Відзначимо, днем раніше COVID-19 діагностували у 876 осіб. А 24 червня зареєстрували 937 осіб з COVID-19. З 18 червня кількість інфікованих на добу не перевищує тисячу осіб.
Також варто відзначити, що в Україні четвертий день поспіль знижується кількість летальних випадків: 23 июня таких було 70, 24 червня - 58 смертей, 25 червня - 53 смерті.
Крім того, в Україні триває кампанія по вакцинації від COVID-19. 25 червня, зроблено рекордну кількість щеплень за добу - 96 180 осіб отримали дозу вакцини.