Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)

Погані погодні умовина заході України стали причиною затримки в дорозі в суботу, 26 червня, вранці 15 потягів. Деякі потяги затримуються на кілька годин.

Про це в суботу повідомляють в Укрзалізниці на своим Telegram-каналі.

Зокрема, затримуються такі поїзди:

№ 4 Ужгород — Запоріжжя (затримка склала 4 години 13 хвилин);

№ 232 Івано-Франківськ — Генічеськ (затримка склала 3 години);

№ 58 Ковель — Одеса (затримка склала 3 години);

№ 8 Чернівці — Київ (затримка склала 2 години);

№ 16 Рахів — Харків (затримка склала 1 годину 33 хвилини);

№ 141 Бахмут — Львів (затримка склала 1 годину 30 хвилин);

№ 98 Ковель — Київ (затримка склала 1 годину 24 хвилини);

№ 243 Київ — Рахів (затримка склала 1 годину 16 хвилин);

№ 146 Ужгород — Львів (затримка склала 50 хвилин);

№ 215 Черкаси — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 13 Київ — Солотвино (затримка склала 1 годину);

№ 70 Львів — Маріуполь (затримка склала 38 хвилин);

№ 29 Київ — Ужгород (затримка склала 1 годину);

№ 49 Київ — Трускавець (затримка склала 1 годину);

№ 82 Київ — Ужгород (затримка склала 54 хвилини).

Увечері в п'ятницю, 25 червня, в УЗ повідомляли, що "Прикарпатський експрес" змінить маршрут навколо Львова на Підзамче - Підбірці - Дубляни замість Підзамче - Дубляни.

Як повідомлялося, 25 червня у Львові пройшов сильний ураган зі зливою.

Незважаючи на те, що дощ у місті тривав близько години, вулиці Львова встигло залити водою, а вітер місцями викорчував дерева.