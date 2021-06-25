Улицы превратились в одну большую пробку: последствия шторма во Львове (фото, видео)

В пятницу, 25 июня, во Львове солнечная погода внезапно превратилась в мощный шторм.

Несмотря на то, что дождь длился около часа, улицы города успело залить водой, а ветер местами выкорчевал деревья.

Многочисленными фото и видео поделились пользователи сети.

"На Львов внезапно налетел шторм. Ливень затопил улицы, а ветер вырывал деревья с корнем. В связи с погодными условиями коммунальным службам пришлось обесточить всего электротранспорта в городе", - написал пользователь под никнеймом "Коллапс возрождений".

отак Львів пережив цей "дощ"

(фото не мої) pic.twitter.com/q0xV9Z2kQa — Квіточка з вінка Намджуна (@NAStusya_twt) June 25, 2021

Львів — місто дощів!

Фото взяв в Ігора Лильо pic.twitter.com/UNnaNhEGbZ — iBrokeit (@polamav) June 25, 2021

На Львів раптово налетів шторм. Злива затопила вулиці, а вітер повиривав дерева із корінням.

У зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті pic.twitter.com/7vFrOfOB5m — Коллапс возрождений (@kollapsonlaine) June 25, 2021

Львів. Після такої спеки може бути все pic.twitter.com/LRHGXtMA73 — Українка z pertsem (@Vona_khm) June 25, 2021

Вулиця Січових Стрільців плаває… pic.twitter.com/JO6LTpx50z — Так люблю той Львів(@lviv1256) June 25, 2021

Как пишет 24 канал, из-за внезапной демонстрации мощи природы, город встал в пробках.

Согласно его данным, длинные заторы можно наблюдать, как в центре города, так и в спальных районах.

Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, сильная жара в Украине продержится недолго, уже на этих выходных в страну принесет дожди и грозы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пережить аномально высокие температуры.