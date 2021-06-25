Улицы превратились в одну большую пробку: последствия шторма во Львове (фото, видео)

В пятницу, 25 июня, во Львове солнечная погода внезапно превратилась в мощный шторм.
Несмотря на то, что дождь длился около часа, улицы города успело залить водой, а ветер местами выкорчевал деревья.
Многочисленными фото и видео поделились пользователи сети.
"На Львов внезапно налетел шторм. Ливень затопил улицы, а ветер вырывал деревья с корнем. В связи с погодными условиями коммунальным службам пришлось обесточить всего электротранспорта в городе", - написал пользователь под никнеймом "Коллапс возрождений".
отак Львів пережив цей "дощ"
(фото не мої) pic.twitter.com/q0xV9Z2kQa
— Квіточка з вінка Намджуна (@NAStusya_twt) June 25, 2021
Львів — місто дощів!
Фото взяв в Ігора Лильо pic.twitter.com/UNnaNhEGbZ
— iBrokeit (@polamav) June 25, 2021
Львів. Гроза наробила багато лиха. pic.twitter.com/emhJETBc6Q
— YuraSH (@YuraSH_Lviv) June 25, 2021
На Львів раптово налетів шторм. Злива затопила вулиці, а вітер повиривав дерева із корінням.
У зв'язку з погодними умовами комунальним службам довелося вимкнути струм всього електротранспорту у місті pic.twitter.com/7vFrOfOB5m
— Коллапс возрождений (@kollapsonlaine) June 25, 2021
Львів. Після такої спеки може бути все pic.twitter.com/LRHGXtMA73
— Українка z pertsem (@Vona_khm) June 25, 2021
Вулиця Січових Стрільців плаває… pic.twitter.com/JO6LTpx50z
— Так люблю той Львів(@lviv1256) June 25, 2021
Как пишет 24 канал, из-за внезапной демонстрации мощи природы, город встал в пробках.
Согласно его данным, длинные заторы можно наблюдать, как в центре города, так и в спальных районах.
Как сообщалось ранее, согласно прогнозам синоптиков, сильная жара в Украине продержится недолго, уже на этих выходных в страну принесет дожди и грозы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как пережить аномально высокие температуры.