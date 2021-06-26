Спека, грози та дощі: в яких регіонах похолоднішає в найближчі дні

В Україні найближчої доби збережеться спекотна погода, в західних областях - холодний атмосферний фронт та зниження температури.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у неділю, 27 червня, у всіх регіонах країни очікуються короткочасні грозові дощі. Місцями град та шквали 15-20 м/с.

Без опадів лише у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 27 червня, фото: meteo.gov.ua

Температура повітря в західних областях вночі +14...+16°, вдень +25...+27°. На півночі та центрі країни вночі +18...+20°, вдень +26...+28°.

На сході України вночі +18...+20°, вдень до +32°. На півдні та в Криму вночі +18...+20°, вдень +26...+28°.

У столиці 27 липня вдень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі +18...+20°, вдень +26...+28°.

На початку наступного робочого тижня на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

28 червня на День Конституції на заході України без опадів, температура повітря вночі +13...+15°, вдень +25...+27°. У північних і центральних регіонах вночі +15... +17°, удень +27...+29°.

На сході і півдні температура повітря вночі +18...+20°, вдень до +31°.

Прогноз погоди на 28 червня, фото: meteo.gov.ua

Температура води в Чорному та Азовському морях 26 червня становила +20...+26°, в Дніпрі в межах Києва +24°.

Відзначимо, що 26 червня на західні і північні області країни обрушилася буря. Сильні зливи з градом пройшли у Львівській та Рівненській областях. Ураганний вітер валив дерева та обривав лінії електропередач. Через негоду сотні населених пунктів залишилися без світла, півтора десятка потягів затрималися в дорозі, травмовано декілька чоловік.