Скачать
Неділя, 27.06.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Потяг "кинув" пасажирів у Львові, а їхні речі повіз до Києва: що кажуть в "Укрзалізниці"
Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Повалені дерева, затримка поїздів та травмовані люди: наслідки негоди на заході України (фото, відео)
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Разумков розкритикував Зеленського за ідею про референдум по "стіні" для Донбасу
Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса
Незвичайна закуска з нуту: покроковий рецепт приготування хумуса

Спека, грози та дощі: в яких регіонах похолоднішає в найближчі дні

Спека, грози та дощі: в яких регіонах похолоднішає в найближчі дні
23:27 Сб, 26 Червень 2021 Телеграф Фото: Facebook

В Україні найближчої доби збережеться спекотна погода, в західних областях - холодний атмосферний фронт та зниження температури.

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у неділю, 27 червня, у всіх регіонах країни очікуються короткочасні грозові дощі. Місцями град та шквали 15-20 м/с.

Без опадів лише у Львівській, Закарпатській та Волинській областях. Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м/с.

Прогноз погоди на 27 червня, фото: meteo.gov.ua

Температура повітря в західних областях вночі +14...+16°, вдень +25...+27°. На півночі та центрі країни вночі +18...+20°, вдень +26...+28°.

На сході України вночі +18...+20°, вдень до +32°. На півдні та в Криму вночі +18...+20°, вдень +26...+28°.

У столиці 27 липня вдень короткочасний дощ, гроза, можливі шквали 15-20 м/с. Температура вночі +18...+20°, вдень +26...+28°.

На початку наступного робочого тижня на Правобережжі, вдень у більшості областей короткочасні дощі, грози. Вдень у північних, центральних та південних областях місцями сильні зливи, град та шквали 15-20 м/с.

28 червня на День Конституції на заході України без опадів, температура повітря вночі +13...+15°, вдень +25...+27°. У північних і центральних регіонах вночі +15... +17°, удень +27...+29°.

На сході і півдні температура повітря вночі +18...+20°, вдень до +31°.

Прогноз погоди на 28 червня

Прогноз погоди на 28 червня, фото: meteo.gov.ua

Температура води в Чорному та Азовському морях 26 червня становила +20...+26°, в Дніпрі в межах Києва +24°.

Відзначимо, що 26 червня на західні і північні області країни обрушилася буря. Сильні зливи з градом пройшли у Львівській та Рівненській областях. Ураганний вітер валив дерева та обривав лінії електропередач. Через негоду сотні населених пунктів залишилися без світла, півтора десятка потягів затрималися в дорозі, травмовано декілька чоловік.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 63

Все по темі:

Погода, Прогноз погоді, Погода в Україні.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Підлітків охопив черговий челлендж з TikTok: страждають автомобілісти по всій Україні (відео)
Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)
Півтора десятка потягів затримуються через негоду на заході України (список)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Перша допомога при тепловому ударі: інструкція і корисні поради (інфографіка)
Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони
Яке свято 27 червня: народні прикмети і заборони
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся