Спека, але з дощами: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 28 червня

28 червня в понеділок погода в Україні буде дощовою, однак на заході і півдні опадів не очікується.

Про це 27 червня повідомили синоптики УГМЦ.

Дощі з грозою очікуються на півночі, в центрі і на сході країни.

Середні температури по країні будуть на рівні +24 +29 градусів. При цьому найтепліше буде в Херсоні, в Донецьку, Луганську та Запоріжжі, де стовпчики термометрів покажуть від +29 до +30 градусів.

У Києві погода на початку тижня буде хмарною, також прогнозують невеликий дощ, який закінчиться до вечора. Температури повітря в столиці будуть від +24 до +26 градусів.

Карта погоди 28 червня:

Нагадаємо, що раніше синоптики УГМЦ озвучили прогноз погоди в Україні до кінця тижня.