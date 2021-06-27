Прогноз погоды на неделю в Украине: спадет ли жара

В Украине меняется синоптическая ситуация. В течение грядущей недели с 28 июня по 4 июля ожидается как дождливая погода, так и теплые сухие дни. Об этом изданию "Телеграф" рассказали в Украинском гидрометеорологическом центре.

Как пояснили метеорологи, еще с субботы на западную часть Украины пришли более прохладные воздушные массы родом из Атлантики. Поэтому температурный фон снизился на 2-3 градуса. На этой неделе дневные максимумы температуры, по прогнозу Укргидрометцентра, составят 27-30 градусов с отметкой "плюс".

Кроме того, синоптики сообщили об осадках в ближайшие дни. Но долго они не задержатся.

"В начале недели вероятны кратковременные дожди и грозы, - рассказали в Укргидрометцентре. - Но со вторника-среды вернется сухая погода".

По данным метеорологов, преимущественно дожди будут иметь локальный характер, однако могут быть довольно интенсивными.

Заметим, что следует смотреть ежедневный уточненный прогноз погоды.

Напомним, в понедельник 28 июня Украина будет отмечать один из важнейших праздников нашей страны - День Конституции. Стоит отметить, что в 2021 году главному закону страны исполняется 25 лет. Читайте в нашем материале, как Киев готовится к годовщине Основного закона государства.

Как сообщал "Телеграф" ранее, на западную Украину обрушилась непогода. Сильные ливни с ураганным ветром прошли в нескольких регионах страны. Из-за дождей дороги превратились в реки, ветер валил деревья и обрывал линии электропередач.