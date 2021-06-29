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Вівторок, 29.06.2021
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Антициклон Afra прожене дощі, але не усюди: прогноз погоди на 29 червня

Антициклон Afra прожене дощі, але не усюди: прогноз погоди на 29 червня
05:39 Сьогодні Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

29 червня в Україні погода буде сонячною і сухою на заході і півдні, в інших же областях очікуються опади.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко. 

Згідно з прогнозом, майже по всій території країни температура буде комфортною, на рівні +24 +29 градусів, водночас на Закарпатті буде найтепліше від +28 о +32 градусів.

Антициклон Afra зрушить дощі з грозами, місцями шквали та град на північ, схід і центр країни.

дощі

 

Локальні дощі також очікуються в Карпатах і на Прикарпатті.

вітер

У столиці України від 29 червня буде теплим і сухим, з середньою температурою в +26 +28 градусів. Опади малоймовірні.

мапа

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, якою буде погода в країні до кінця тижня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
Перегляди: 53

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Погода, Прогноз погоді.
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