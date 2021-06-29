Антициклон Afra прожене дощі, але не усюди: прогноз погоди на 29 червня

29 червня в Україні погода буде сонячною і сухою на заході і півдні, в інших же областях очікуються опади.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Згідно з прогнозом, майже по всій території країни температура буде комфортною, на рівні +24 +29 градусів, водночас на Закарпатті буде найтепліше від +28 о +32 градусів.

Антициклон Afra зрушить дощі з грозами, місцями шквали та град на північ, схід і центр країни.

Локальні дощі також очікуються в Карпатах і на Прикарпатті.

У столиці України від 29 червня буде теплим і сухим, з середньою температурою в +26 +28 градусів. Опади малоймовірні.

Карта: УГМЦ

Нагадаємо, що раніше синоптики розповіли, якою буде погода в країні до кінця тижня.