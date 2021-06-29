Вперше за більш ніж рік: в Україні менше 200 випадків COVID-19 за добу

У центрах тестування України зареєстрували 182 людини з COVID-19.

Про це повідомили в звіті МОЗ за 29 червня.

Відзначимо, що в останній раз подібне число хворих за добу фіксували 8 квітня 2020 року, тоді воно склало 206 осіб.

Згідно з даними статистики за добу в країні:

322 українця потрапили до лікарень,

5 людей померли,

582 пацієнти побороли хворобу,

16675 людей пройшли ковід-тестування.

З початку пандемії в країні заразилися 2,23 млн людей, 2,16 млн - вилікувалися, при тому, що померли тільки 52,3 тис. Осіб.

Протягом 24 годин в країні найбільше хворіли:

77 людей в Києві підхопили "корону",

16 осіб заразилися COVID в Запорізькій області,

на Миколаївщині 15 українців отримали позитивний тест на коронавірус,

14 жителів Київщини захворіли на вірус,

8 осіб на Дніпропетровщині отримали підтвердження наявності коронавірусу.

Нагадаємо, що раніше вчені з Австралійського національного університету Яссин Суілмі і Рей Тоблер опублікували наукове дослідження, за результатами якого можна судити про спалах коронавірусу давністю понад 20 тисяч років.