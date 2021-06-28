Ученые: коронавирус 20 тысяч лет назад мог отпечататься в ДНК

Ученые из Австралийского национального университета Яссин Суилми и Рэй Тоблер опубликовали научное исследование, по результатам которого можно судить об вспышке коронавируса давностью более 20 тысяч лет. Про это сообщает The Conversation.

Научное изыскание ученых обнаружило доказательства адаптации ДНК к семейству вирусов коронавируса в 42 генах у людей живущих на востоке современной Азии – Вьетнаме, Японии и Китае, с которого началась вспышка современной пандемии COVID-19. Ранее уже сообщалось, что коронавирус может изменить ДНК.

Аналитическое исследование австралийских ученых показывает насколько глубокими могут быть изменения. Во время разработки темы, с помощью сверхточных методов анализа изучили геномы более 2,5 тысяч человек из 26 популяций со всего мира и проанализировали в специальной программе.

Обнаруженные признаки изменений относятся к 42 генам, которые кодируются как VIP. Изменения нашли в 5 популяциях, которые родом из восточноазиатского региона. Это означает, что впервые местные жители столкнулись с коронавирусом около 25 тысяч лет назад.

Исследователи также обнаружили, что эти VIP гены отвечают на воздействие вируса, который вызвал пандемию сейчас и изменения в них может привести к различному течению заболевания. Ранее сообщалось, что на Украину надвигается новый штамм коронавируса – Дельта, который отличается более быстрым заражением.