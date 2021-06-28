Скачать
Понедельник, 28.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Конституцию Украины уже не спасти: почему главный закон неэффективен и причем тут Кучма с Морозом
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Sea Breeze 2021: в чем важность учений в Черном море и как на них отреагирует Путин
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Активисты под стенами ОП требуют отставки Зеленского: в чем причина (фоторепортаж с Банковой)
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента
Итоги дня 28 июня: День Конституции, начало учений Sea Breeze, митинг у Офиса президента

Ученые: коронавирус 20 тысяч лет назад мог отпечататься в ДНК

Ученые: коронавирус 20 тысяч лет назад мог отпечататься в ДНК
23:24 Сегодня Телеграф

Ученые из Австралийского национального университета Яссин Суилми и Рэй Тоблер опубликовали научное исследование, по результатам которого можно судить об вспышке коронавируса давностью более 20 тысяч лет. Про это сообщает  The Conversation. 

Научное изыскание ученых обнаружило доказательства адаптации ДНК к семейству вирусов коронавируса в 42 генах у людей живущих на востоке современной Азии – Вьетнаме, Японии и Китае, с которого началась вспышка современной пандемии COVID-19. Ранее уже сообщалось, что коронавирус может изменить ДНК

Аналитическое исследование австралийских ученых показывает насколько глубокими могут быть изменения. Во время разработки темы, с помощью сверхточных методов анализа изучили геномы более 2,5 тысяч человек из 26 популяций со всего мира и проанализировали в специальной программе.

Обнаруженные признаки изменений относятся к 42 генам, которые кодируются как VIP. Изменения нашли в 5 популяциях, которые родом из восточноазиатского региона. Это означает, что впервые местные жители столкнулись с коронавирусом около 25 тысяч лет назад.

Исследователи также обнаружили, что эти VIP гены отвечают на воздействие вируса, который вызвал пандемию сейчас и изменения в них может привести к различному течению заболевания. Ранее сообщалось, что на Украину надвигается новый штамм коронавируса – Дельта, который отличается более быстрым заражением.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
Просмотры: 96

Все по теме:

Австралия, ДНК, Азия, Генные исследования, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Кремлю отправили скромное послание": что показала история с найденными на улице секретными данными о миссии Defender у Крыма
02 Одного подозрения не хватило: Кива устроил провокацию в День молодежи
03 Шесть дорог в Украине сделают платными: в планах властей увидели попытки создать монополию
04 Умирал на коленях напарника: подробности смерти футболиста в России
05 Как звучит Марс: китайский марсоход прислал впечатляющие видео с Красной планеты
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Черном море начались самые масштабные в истории учения &quot;Си Бриз 2021&quot;
В Черном море начались самые масштабные в истории учения "Си Бриз 2021"
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Греция будет платить молодежи за вакцинацию от коронавируса: сколько можно заработать на прививке
Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Беларусь еще больше усугубляет отношения с ЕС: у Лукашенко сделали новое заявление
Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз
Рэперша Cardi B станет мамой во второй раз
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь