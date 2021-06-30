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Яке свято 30 червня: народні прикмети і заборони

Яке свято 30 червня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

Православна церква 30 червня згадує мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла, які, згідно з житієм, були рідними братами. А в народному календарі 30 червня - Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.

Ісмаїл, Мануїл і Савел народилися в родині дуже знатного язичника, але при цьому їхня мати була християнкою, і виховала синів за Законом Божим. У зрілому віці братів покликали до імператора Юліану для того, щоб вести переговори, але їх відмова взяти участь у язичницькому святі сильно розсердив імператора. Брати відмовилися відректися від християнської віри, за що були піддані тортурам, а пізніше обезголовлені.

За легендою 30 червня нечиста сила до хатах підходить, намагається смаять, потягти людини. Нечисті духи проявляються у вигляді примарного бачення і морочать людям голови.

Також, в цей час також відзначали День Ярила. З раннього ранку люди в селах насамперед відправлялися до церкви, де необхідно було вистояти молебень. А одна з головних традицій цього дня - це варити яйця на багатті. Чим більше яєць звариш - тим більше кури нестися будуть.

Що заборонено робити 30 червня:

  • Не варто в цю середу давати в борг.
  • 30 червня не слід починати нічого нового, особливо того, що пов'язано зі змінами в особистому житті.
  • Забороняється виносити з дому вогонь.
  • Не можна вечір тридцятого червня проводити в тиші.
  • Не можна рвати дітям латаття і квіти в цей день.

Народні прикмети:

  • Радуга ввечері - на хорошу погоду.
  • Якщо дощ після полудня почався, то буде він лити весь день.
  • Багряний захід - до вітру або бурі.
  • Вночі гроза - днем буде хороша погода.
  • При заході сонця зоря золотиста, жовта, рожева (але не червона) - до ясного і теплого дня.
  • Відсутність роси вказує на те, що скоро піде дощ.
  • Часті зірниці - до багатого врожаю.
  • На поверхні землі з'явилися дощові черв'яки - до опадів.
  • Вранці трава суха - до вечора піде дощ.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 184

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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