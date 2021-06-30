Яке свято 30 червня: народні прикмети і заборони

Православна церква 30 червня згадує мучеників Мануїла, Савела і Ісмаїла, які, згідно з житієм, були рідними братами. А в народному календарі 30 червня - Мануїл, Мануйло і Савелій, Молодий Ярило.
Ісмаїл, Мануїл і Савел народилися в родині дуже знатного язичника, але при цьому їхня мати була християнкою, і виховала синів за Законом Божим. У зрілому віці братів покликали до імператора Юліану для того, щоб вести переговори, але їх відмова взяти участь у язичницькому святі сильно розсердив імператора. Брати відмовилися відректися від християнської віри, за що були піддані тортурам, а пізніше обезголовлені.
За легендою 30 червня нечиста сила до хатах підходить, намагається смаять, потягти людини. Нечисті духи проявляються у вигляді примарного бачення і морочать людям голови.
Також, в цей час також відзначали День Ярила. З раннього ранку люди в селах насамперед відправлялися до церкви, де необхідно було вистояти молебень. А одна з головних традицій цього дня - це варити яйця на багатті. Чим більше яєць звариш - тим більше кури нестися будуть.
Що заборонено робити 30 червня:
Народні прикмети:
Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.