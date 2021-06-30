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Дощі з градом і спека: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 1 липня

Дощі з градом і спека: синоптики озвучили прогноз погоди в Україні на 1 липня
23:21 Ср, 30 Червень 2021 Телеграф

1 липня в Україні на більшості територій очікуються дощі, на півдні та сході навпаки, буде сухо і тепло.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко.

Найтепліше буде на півдні та сході країни, де вдень температура досягне +29 +33 градусів.

У той же час на заході України буде прохолодніше всього від +24 до +29 градусів. 

В інших областях в середньому повітря нагріє до +26 +30 градусів.

тепло

У Києві 1 липня погода буде дощовою з грозами та місцями з градом і сильним вітром. Середня температура протягом дня буде від +17 до +20 градусів.

погода

Карта: УГМЦ на 1 липня

Нагадаємо, що раніше українські синоптики озвучили прогноз погоди в країні до кінця поточного тижня.

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Дмитро Неділько
Автор: Дмитро Неділько Редактор стрічки новин
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Украина, Погода, Прогноз погоды.
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