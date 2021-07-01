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Яке свято 1 липня: народні прикмети і заборони

Яке свято 1 липня: народні прикмети і заборони
00:01 Сьогодні Телеграф

У народному календарі 1 липня - Ярилин день, день Федула. За народними прикметами, цей день відрізняється палючим сонцем. Свято Ярила сміливо можна називати Верхівкою літа. Згідно з повір'ям, бог сонця Ярило приносить людям мир, добробут і хороший урожай. Наші предки здійснювали різні обряди і обряди, щоб задобрити святого.

Предки вважали, що цей день особливий 1 липня відступають усі земні біди. А лікарі в цей день займалися збором трав і лікарських рослин.

1 липня заведено веселитися і радіти життю, всі погані думки випаровуються, нещастя не відбуваються, та й нечисть нічого не може зробити вам поганого - в день молодого Ярила вона стає млявою і безсилою. Цей день добре проводити на повітрі та загоряти.

Що не можна робити 1 липня:

  • Краще виключити вживання алкоголю в цей день.
  • Не можна хвалитися і скаржитися на життя.
  • Категорично не можна заглядати в порожні нори і дупла.
  • Не рекомендується в день Ярила спати на старому матраці.
  • Чи не коштує 1 липня робити необдумані покупки, особливо великі.
  • У перший день липня не можна робити квас.
  • Заборонено 1 липня на кого ображатися.

Народні прикмети:

  • Якщо ворони під хмари звиваються, чекай негоди.
  • Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину - на гарну погоду.
  • Вранці туман - до жаркого дня.
  • На полях багато мошкари - полювання на перепелів буде вдалою.
  • Веселка ввечері з'явилася - на гарну погоду.
  • Жаби неспокійно поводяться перед дощем.
  • Увечері захід рожевий - до сонячного дня.
  • Багато роси - до хорошого урожаю проса.
  • Дорожній пил маленькими смерчами підіймається - до грози.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор стрічки новин
Перегляди: 56

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Свята, Прикмети, Традиції, Заборони.
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