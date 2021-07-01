Яке свято 1 липня: народні прикмети і заборони

У народному календарі 1 липня - Ярилин день, день Федула. За народними прикметами, цей день відрізняється палючим сонцем. Свято Ярила сміливо можна називати Верхівкою літа. Згідно з повір'ям, бог сонця Ярило приносить людям мир, добробут і хороший урожай. Наші предки здійснювали різні обряди і обряди, щоб задобрити святого.

Предки вважали, що цей день особливий 1 липня відступають усі земні біди. А лікарі в цей день займалися збором трав і лікарських рослин.

1 липня заведено веселитися і радіти життю, всі погані думки випаровуються, нещастя не відбуваються, та й нечисть нічого не може зробити вам поганого - в день молодого Ярила вона стає млявою і безсилою. Цей день добре проводити на повітрі та загоряти.

Що не можна робити 1 липня:

Краще виключити вживання алкоголю в цей день.

Не можна хвалитися і скаржитися на життя.

Категорично не можна заглядати в порожні нори і дупла.

Не рекомендується в день Ярила спати на старому матраці.

Чи не коштує 1 липня робити необдумані покупки, особливо великі.

У перший день липня не можна робити квас.

Заборонено 1 липня на кого ображатися.

Народні прикмети:

Якщо ворони під хмари звиваються, чекай негоди.

Павук вийшов з гнізда і сплів нову павутину - на гарну погоду.

Вранці туман - до жаркого дня.

На полях багато мошкари - полювання на перепелів буде вдалою.

Веселка ввечері з'явилася - на гарну погоду.

Жаби неспокійно поводяться перед дощем.

Увечері захід рожевий - до сонячного дня.

Багато роси - до хорошого урожаю проса.

Дорожній пил маленькими смерчами підіймається - до грози.

Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.