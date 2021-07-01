Яке свято 1 липня: народні прикмети і заборони

У народному календарі 1 липня - Ярилин день, день Федула. За народними прикметами, цей день відрізняється палючим сонцем. Свято Ярила сміливо можна називати Верхівкою літа. Згідно з повір'ям, бог сонця Ярило приносить людям мир, добробут і хороший урожай. Наші предки здійснювали різні обряди і обряди, щоб задобрити святого.
Предки вважали, що цей день особливий 1 липня відступають усі земні біди. А лікарі в цей день займалися збором трав і лікарських рослин.
1 липня заведено веселитися і радіти життю, всі погані думки випаровуються, нещастя не відбуваються, та й нечисть нічого не може зробити вам поганого - в день молодого Ярила вона стає млявою і безсилою. Цей день добре проводити на повітрі та загоряти.
Що не можна робити 1 липня:
Народні прикмети:
Раніше, "Телеграф" писав, що в Укргідрометцентрі повідомили, що на цьому тижні в Україні знизиться температура і очікуються дощі.