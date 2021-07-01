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Негода в Україні знеструмила сотні населених пунктів і збила графік поїздів. І це ще не кінець
Оновлено 09:07 Сьогодні Телеграф Віталій Тимків/Гаряча лінія міста Львова/Facebook

Дощі, грози та шквальний вітер - в шести областях України знеструмлені понад 300 міст і сіл. Найбільше постраждала Західна Україна. Також п'ять поїздів "Укрзалізниці" затримуються через погодні умови. Одночасно з цим в Держслужбі з НС попереджають - погода продовжить псуватися.

191 населений пункт у Львівській області залишився без світла в результаті. Про це повідомляє Інтерфакс. Всього знеструмлені 302 населених пункти. Крім Львівської області постраждали люди в Тернопільській (79), Чернівецькій (23), Київській (6), Кіровоградській (2) і Дніпропетровській (1). Причиною відключення стало спрацьовування автоматичного захисту ліній електропередач.

Негоду в середу, 30 червня, зафіксували в соцмережах. Обвалилися фасади й звалилися дерева: чергова буря пронеслася по Львову (фото, відео).

Не оминула негода і залізницю. Графік руху порушений в 5 поїздах: Львів - Ужгород, Ужгород - Харків, Київ - Івано-Франківськ, Миколаїв - Рахів і Ворохта - Полтава. Затримка становить годину і більше, причому "Укрзалізниця" попереджає, що час може змінитися.

 Укрзалізниця затримка

Погода продовжить підносити неприємні сюрпризи. ДСНС попереджає - практично на всій території України, крім сходу та південного сходу, 1 рівень небезпеки - жовтий, зокрема на заході та в Київській області. Очікуються дощі, грози, місцями град, шквали 15-20 м / с. Також рятувальники попередили про підвищення води в Сяні та Дністрі у Львівській та Івано-Франківській областях на рівень від 30 до 130 см за перші три дні липня.

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Галина Михайлова
Автор: Галина Михайлова
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ДСНС, "Укразализниця", Львів, Негода.
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