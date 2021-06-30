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Среда, 30.06.2021
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Обвалившиеся фасады и рухнувшие деревья: очередная буря пронеслась по Львову (фото, видео)

Обвалившиеся фасады и рухнувшие деревья: очередная буря пронеслась по Львову (фото, видео)
Обновлено 21:40 Сегодня Телеграф

В среду, 30 июня, Львов опять накрыла гроза.

Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

Несмотря на то, что непогода прошла достаточно быстро, она принесла не меньше вреда, чем предыдущие грозы.

На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего вреда принесли подтопления улиц: Киевской, Сахарова, Наливайко, Дорошенко, Фурманская, Под Дубом.

"Также из-за падения деревьев приостановлено движение электротранспорта, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках", - рассказал градоначальник.

На данный момент коммунальные службы ликвидируют последствия непогоды. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщал "Телеграф", в пятницу, 25 июня, во Львове солнечная погода внезапно превратилась в мощный шторм

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 526

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Львов, Непогода, Видео, Фото, Грозы.
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