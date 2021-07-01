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Спека, грози та град: якою буде погода в перші дні липня

Спека, грози та град: якою буде погода в перші дні липня
23:24 Сьогодні Телеграф Фото: Facebook

У п'ятницю, 2 липня, по всій території країни очікуються дощі, грози, місцями шквали та град.

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко в своєму Телеграм-каналі, завтра найнижча температура буде в західних областях: +22...+27°, найвища на сході, південному сході та у Дніпрі з районами: +27...+32°.

На решті території стовпчики термометрів піднімуться до +25...+30°. Вдень у центральних та південних регіонах буде сонячно.

Погода 2 липня

У Києві в п'ятницю синоптик прогнозує грозові дощі та град. Температура протягом дня близько +28°.

У найближчі дні в Україні пройдуть дощі, грози. Температура повітря очікується +25...+32°.

Як повідомляє Укргідрометцентр, всю територію України накриють грозові дощі. На заході температура повітря вночі +12...+14°, вдень +23...+25°.

У північних регіонах температура повітря вночі +17...+19°, вдень +27...+29°. У центрі вночі +16...+18°, вдень +26...+28°.

Погода 2 липня

Прогноз погоди на 2 липня

Погода 3 липня

Прогноз погоди на 3 липня

Погода 4 липня

Прогноз погоди на 4 липня

На сході без опадів, температура повітря вночі +13...+15°, вдень до +31°.

На півдні і в Криму короткочасні дощі, температура повітря вночі +18...+20°, вдень до +32°.

На вихідних погода істотно не зміниться, спека буде чергуватися з грозовими дощами.

Нагадаємо, як писав "Телеграф", Україна другий місяць потерпає від проливних дощів та шквального вітру. За минулу добу в результаті негоди сотні населених пунктів залишилися без світла.

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Тетяна Гулевата
Автор: Тетяна Гулевата Більд-редактор, веб-дизайнер
Перегляди: 28

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Погода, Прогноз погоды.
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