В Україні ввели карантин через штам "Дельта": головний санітарний лікар розповів нюанси

З 2 липня в Україні почався карантин, введений Кабміном для протидії поширенню індійського штаму коронавірусу "Дельта", який вже зафіксували в нашій країні.

Про це з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна передає УНН.

За словами чиновника, перш за все, країна посилить контроль за станом здоров'я людей, які прибули з-за кордону. Для цього пункти тестування на ковід відкриють прямо на кордоні з Україною, і безперешкодний в'їзд в країну можливий лише після отримання негативного результату.

Якщо ж він буде позитивний, іноземців загорнуть назад, українців же зобов'яжуть до обов'язкової самоізоляції. Тих, хто підлягає обсервації, супроводжувати до санітарної зони або лікарні будуть поліцейські.

Кузін говорить, що на сьогоднішній день штам "Дельта" є найбільш небезпечним видом коронавірусу. Він заразніший в 1,6 рази, ніж "британський", і в 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації.

Зараз "Дельта" домінує в світі, зокрема - сусідній РФ, де його виявляють у більшості пацієнтів.

Нагадаємо, українцям, які вирішать відвідати Польщу найближчим часом, потрібно буде відбути там обов'язковий 10-денний карантин.