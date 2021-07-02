Скачать
П'ятниця, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
Зеленський 2.0: чи готується президент до другого терміну та чи зможе хтось його зупинити
У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня
У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня
Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)
На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)

В Україні ввели карантин через штам "Дельта": головний санітарний лікар розповів нюанси

В Україні ввели карантин через штам "Дельта": головний санітарний лікар розповів нюанси
Оновлено 09:37 Сьогодні Телеграф

З 2 липня в Україні почався карантин, введений Кабміном для протидії поширенню індійського штаму коронавірусу "Дельта", який вже зафіксували в нашій країні.

Про це з посиланням на головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна передає УНН.

За словами чиновника, перш за все, країна посилить контроль за станом здоров'я людей, які прибули з-за кордону. Для цього пункти тестування на ковід відкриють прямо на кордоні з Україною, і безперешкодний в'їзд в країну можливий лише після отримання негативного результату.

Якщо ж він буде позитивний, іноземців загорнуть назад, українців же зобов'яжуть до обов'язкової самоізоляції. Тих, хто підлягає обсервації, супроводжувати до санітарної зони або лікарні будуть поліцейські.

Кузін говорить, що на сьогоднішній день штам "Дельта" є найбільш небезпечним видом коронавірусу. Він заразніший в 1,6 рази, ніж "британський", і в 2,26 разів частіше призводить до госпіталізації.

Зараз "Дельта" домінує в світі, зокрема - сусідній РФ, де його виявляють у більшості пацієнтів.

Нагадаємо, українцям, які вирішать відвідати Польщу найближчим часом, потрібно буде відбути там обов'язковий 10-денний карантин.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
Перегляди: 63

Все по темі:

Карантин, Delta, Ігор Кузін, Коронавірус.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт
02 Хто така Саша Бо і чи правда, що вона розлучається з Ігорем Пустовітом (фото)
03 Розклад сил перед матчем Англія - Україна на Євро-2020: як оцінюють шанси команд західні ЗМІ
04 Чому успіх збірної України на Євро-2020 - це не просто футбол і причому тут Путін? Думка іноземних ЗМІ
05 Гібридна війна Лукашенка: в бій ідуть незаконні мігранти
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень&quot;: генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень": генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео
Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Після стрімкого обвалу долар подорожчав: курс валют в Україні на 1 липня
Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Страх подорожувати відступає: де українці проводять відпустку в 2021 році
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся