Дощі з грозами нікуди не дінуться, але спека місцями спаде: прогноз погоди для українців на вихідні

Прохолода на заході й спека на сході й південному сході України. Такою очікується погода на вихідні 3-4 липня.
Про це повідомила в своєму прогнозі українська метеорологиня Наталка Діденко.
За її прогнозом, на Західній Україні варто чекати свіжості - від 21 до 27 градусів вище нуля. Східній Україні прохолода не загрожує, там, як і на південному сході денна температура буде близько + 28 + 32 градусів.
(Прогноз погоди Українського гідрометцентру на 3 липня)
На більшій частині території України на вихідних стовпчик термометра підніметься до 25 - 29 градусів. Місцях пройдуть грози, є ймовірність злив, граду і шквалів.
(Прогностична карта температури на 3 липня)
У столиці України обіцяють короткочасні грозові дощі, як і в інших областях зі шквалами та градом. Температура на перші вихідні липня від + 26 до + 28 градусів.
(Прогноз погоди Українського гідрометцентру на 4 липня)
Синоптик зазначила, що нарікати на відсутність дощу не варто, адже при складанні прогнозів враховують поведінку атмосфери.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що в західних регіонах України зберігається жовтий рівень метеорологічної небезпеки.