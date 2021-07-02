Дощі з грозами нікуди не дінуться, але спека місцями спаде: прогноз погоди для українців на вихідні

Прохолода на заході й спека на сході й південному сході України. Такою очікується погода на вихідні 3-4 липня.

Про це повідомила в своєму прогнозі українська метеорологиня Наталка Діденко.

За її прогнозом, на Західній Україні варто чекати свіжості - від 21 до 27 градусів вище нуля. Східній Україні прохолода не загрожує, там, як і на південному сході денна температура буде близько + 28 + 32 градусів.

(Прогноз погоди Українського гідрометцентру на 3 липня)

На більшій частині території України на вихідних стовпчик термометра підніметься до 25 - 29 градусів. Місцях пройдуть грози, є ймовірність злив, граду і шквалів.

(Прогностична карта температури на 3 липня)

У столиці України обіцяють короткочасні грозові дощі, як і в інших областях зі шквалами та градом. Температура на перші вихідні липня від + 26 до + 28 градусів.

(Прогноз погоди Українського гідрометцентру на 4 липня)

Синоптик зазначила, що нарікати на відсутність дощу не варто, адже при складанні прогнозів враховують поведінку атмосфери.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в західних регіонах України зберігається жовтий рівень метеорологічної небезпеки.