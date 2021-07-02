Скачать
П'ятниця, 02.07.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
Найбільша загроза - Росія: Україна вжила заходів проти "Дельта"-штамму на кордонах
Найбільша загроза - Росія: Україна вжила заходів проти "Дельта"-штамму на кордонах
У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня
У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня
Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
Перемога, яка нам так потрібна: чому футбольне свято в центрі Києва важливіше, ніж ми думаємо
На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)
На Львівщині за кермом BMW загинула 11-річна дитина, яка везла п'яного батька з приятелем (фото)

"Дев'ять годин лежав і помирав": в Харкові лікаря звинувачують у смерті пацієнта

"Дев'ять годин лежав і помирав": в Харкові лікаря звинувачують у смерті пацієнта
Оновлено 13:16 Сьогодні Телеграф

У Харкові розглядається справа про ненадання лікарської допомоги анестезіологом обласної клінічної лікарні. Троє потерпілих - дітей загиблого у вересні 2019 року чоловіка - впевнені, що смерть хворого знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з поведінкою лікаря. "Телеграф" побував на засіданні в Дзержинському районному суді та дізнався всі подробиці історії.

Так, лікаря підозрюють в злочині за ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України - "ненадання допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть хворого", максимальна санкція якої передбачає три роки позбавлення волі. Крім того, подані цивільні позови на суму 6 мільйонів гривень, по два мільйони - на користь кожного потерпілого у справі.

Як заявили потерпілі, медик кілька годин не надавала ніякої медичної допомоги хворому. На думку дітей загиблого, якби їх батька, Анатолія Зуба, вчасно перевели в реанімацію - він би вижив.

"За обставинами, які були встановлені на етапі досудового розслідування, було сказано, що конкретно обвинувачена 3 числа о 19:30 оглянула хворого. За всіма показниками він повинен був терміново бути переведений в реанімацію. Цього зроблено не було. В реанімацію його перевели через майже дев'ять годин. Дев'ять годин людина просто лежала і помирала, ніхто нічого не робив, - розповіла адвокат сторони потерпілих Лариса Матвєєва. - Судово-медична експертиза, яка проводилася в рамках кримінальної справи, прийшла до висновку, що дійсно лікар-анестезіолог була зобов'язана, виходячи з показників хворого, терміново госпіталізувати його в реанімацію. Людину можна було врятувати".

Тоді як сторона обвинуваченої наполягає на повному виправданні. Крім того, за їхніми словами, лікар залишилася без засобів для існування - на період розслідування її відсторонили від роботи.

"Я однозначно вчиняла правильно і діяла згідно зі своїми обов'язками. Ми наполягаємо на невинності та по-іншому бути не може", - заявила обвинувачена Марія Меренцова.

Також вона додала, що її позбавили єдиного джерела доходу.

"Обвинувачена не згодна з тим, у чому її звинувачують. Якщо говорити чисто людськими поняттями, в її діях немає жодного складу злочину. А якщо заглибитися в юридичну сторону і навіть теоретично допустити, що, можливо, щось було зроблено не так, то ми не згодні з правовою кваліфікацією. Там, скажімо так, неправильна стаття", - розповів адвокат обвинуваченої Дмитро Циплицький.

Він зазначив, що спочатку справа розслідувалася за ст. 140 ККУ ( "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником"). На його думку, викладене в обвинувальному акті швидше відповідає цій статті.

 

Тим часом на деяких сайтах і в Telegram-пабліках з'явилася інформація про діагноз пацієнта і нібито тиск на слідство з боку цивільної дружини загиблого, глави Київського райсуду Харкова Світлани Шаренко. Сторона потерпілих спростовує такі повідомлення.

"Відкрилися конфіденційні дані про те, яким чином проводилося лікування, чим конкретно хворів пацієнт... А це ж закрита інформація. Законодавство в сфері охорони здоров'я чітко визначає: лікарі не розголошують інформацію, яку вони отримали при наданні медичної допомоги, - зазначила Матвєєва. - Тим більше, інформацію перебріхували. Таким чином чиниться психологічний тиск на потерпілих. Бажання розібратися в ситуації та об'єктивності в цих повідомленнях немає, а тільки спроба створити хайп, звинуватити дітей загиблого в бажанні збагатитися і відвернути увагу від суті процесу".

1 і 2 липня відбулися чергові засідання у цій справі. Планувалося допитати свідків, але поки що вони в зал суду не з'явилися. Як повідомила прокурор у справі Ольга Блажко, на дзвінки свідки не відповідали, тому їх повідомлять іншим способом. В іншому випадку закон передбачає привід свідка.

Суд продовжив до 30 серпня запобіжний захід для обвинуваченої у вигляді особистого зобов'язання з'являтися на судове засідання і не залишати місто без дозволу судді.

Київський стоматолог, який прославився злочинами, попросився на суд присяжних

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Таїсія Єрохіна
Автор: Таїсія Єрохіна
Перегляди: 49

Все по темі:

Суд, Лікарі, Харків, Марія Меренцова, лікарська помилка.
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Найвідоміша Інста-пара України розлучається? Що відбувається між Сашею і Ігорем Пустовіт
02 Хто така Саша Бо і чи правда, що вона розлучається з Ігорем Пустовітом (фото)
03 Розклад сил перед матчем Англія - Україна на Євро-2020: як оцінюють шанси команд західні ЗМІ
04 У півтори рази менше смертей: статистика по коронавірусу в Україні 2 липня
05 Чому успіх збірної України на Євро-2020 - це не просто футбол і причому тут Путін? Думка іноземних ЗМІ
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень&quot;: генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
"На підготовку до атаки Росії знадобиться тиждень": генерал розсекретив, коли армія Путіна може напасти на Україну
Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео
Відскочив від гавкаючої собаки і влетів прямо під вантажівку: момент жахливої ДТП з Стамбулі потрапив на відео
Україна готується до найбільшого спалаху COVID-19: головний санітарний лікар озвучив найгірший сценарій
Україна готується до найбільшого спалаху COVID-19: головний санітарний лікар озвучив найгірший сценарій
Український COVID-сертифікат - що в ньому буде
Український COVID-сертифікат - що в ньому буде
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся