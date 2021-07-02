"Дев'ять годин лежав і помирав": в Харкові лікаря звинувачують у смерті пацієнта

У Харкові розглядається справа про ненадання лікарської допомоги анестезіологом обласної клінічної лікарні. Троє потерпілих - дітей загиблого у вересні 2019 року чоловіка - впевнені, що смерть хворого знаходиться в причинно-наслідковому зв'язку з поведінкою лікаря. "Телеграф" побував на засіданні в Дзержинському районному суді та дізнався всі подробиці історії.

Так, лікаря підозрюють в злочині за ч. 2 ст. 139 Кримінального кодексу України - "ненадання допомоги хворому медичним працівником, що спричинило смерть хворого", максимальна санкція якої передбачає три роки позбавлення волі. Крім того, подані цивільні позови на суму 6 мільйонів гривень, по два мільйони - на користь кожного потерпілого у справі.

Як заявили потерпілі, медик кілька годин не надавала ніякої медичної допомоги хворому. На думку дітей загиблого, якби їх батька, Анатолія Зуба, вчасно перевели в реанімацію - він би вижив.

"За обставинами, які були встановлені на етапі досудового розслідування, було сказано, що конкретно обвинувачена 3 числа о 19:30 оглянула хворого. За всіма показниками він повинен був терміново бути переведений в реанімацію. Цього зроблено не було. В реанімацію його перевели через майже дев'ять годин. Дев'ять годин людина просто лежала і помирала, ніхто нічого не робив, - розповіла адвокат сторони потерпілих Лариса Матвєєва. - Судово-медична експертиза, яка проводилася в рамках кримінальної справи, прийшла до висновку, що дійсно лікар-анестезіолог була зобов'язана, виходячи з показників хворого, терміново госпіталізувати його в реанімацію. Людину можна було врятувати".

Тоді як сторона обвинуваченої наполягає на повному виправданні. Крім того, за їхніми словами, лікар залишилася без засобів для існування - на період розслідування її відсторонили від роботи.

"Я однозначно вчиняла правильно і діяла згідно зі своїми обов'язками. Ми наполягаємо на невинності та по-іншому бути не може", - заявила обвинувачена Марія Меренцова.

Також вона додала, що її позбавили єдиного джерела доходу.

"Обвинувачена не згодна з тим, у чому її звинувачують. Якщо говорити чисто людськими поняттями, в її діях немає жодного складу злочину. А якщо заглибитися в юридичну сторону і навіть теоретично допустити, що, можливо, щось було зроблено не так, то ми не згодні з правовою кваліфікацією. Там, скажімо так, неправильна стаття", - розповів адвокат обвинуваченої Дмитро Циплицький.

Він зазначив, що спочатку справа розслідувалася за ст. 140 ККУ ( "Неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником"). На його думку, викладене в обвинувальному акті швидше відповідає цій статті.

Тим часом на деяких сайтах і в Telegram-пабліках з'явилася інформація про діагноз пацієнта і нібито тиск на слідство з боку цивільної дружини загиблого, глави Київського райсуду Харкова Світлани Шаренко. Сторона потерпілих спростовує такі повідомлення.

"Відкрилися конфіденційні дані про те, яким чином проводилося лікування, чим конкретно хворів пацієнт... А це ж закрита інформація. Законодавство в сфері охорони здоров'я чітко визначає: лікарі не розголошують інформацію, яку вони отримали при наданні медичної допомоги, - зазначила Матвєєва. - Тим більше, інформацію перебріхували. Таким чином чиниться психологічний тиск на потерпілих. Бажання розібратися в ситуації та об'єктивності в цих повідомленнях немає, а тільки спроба створити хайп, звинуватити дітей загиблого в бажанні збагатитися і відвернути увагу від суті процесу".

1 і 2 липня відбулися чергові засідання у цій справі. Планувалося допитати свідків, але поки що вони в зал суду не з'явилися. Як повідомила прокурор у справі Ольга Блажко, на дзвінки свідки не відповідали, тому їх повідомлять іншим способом. В іншому випадку закон передбачає привід свідка.

Суд продовжив до 30 серпня запобіжний захід для обвинуваченої у вигляді особистого зобов'язання з'являтися на судове засідання і не залишати місто без дозволу судді.